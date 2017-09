Sa pag-aabroad aasenso (2)

Sulat mula kay Jillian ng Talaba, Bacoor, Cavite

Problema:

1. Marami na po akong napasukang trabaho ang kaso sobrang baba ang suweldo at kulang pa para sa akin. Kaya sa ngayon ay nag-aaplay ako sa abroad bilang D.H. itatanong ko lang po kung may pag-asa kaya akong makaalis bago man lang matapos ang taong ito ng 2017?

2. Sa ngayon ay may tumutulong naman po sa akin isang kaibigan ko rin at dating kasamahan sa trabaho na nasa abroad na sa ngayon. Ano po ba ang sinasabi ng kapalaran ko matutuloy kaya ako at kung sakaling matuloy ako magiging maganda kaya ang buhay ko sa Singapore. July 28, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Jillian ng Cavite

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Leo (Illustration 2.) ang nagsasabing kung ang kaibigan mong tuumutulong sa iyo ay isinilang sa zodiac sign na Aries o kaya’y Sagittarius, tiyak ang magaganap, makapangingibang bansa ka, bago matapos ang taong ito ng 2017.

Numerology:

Ang birth date mong 28 ay nagsasabing sa taon ding ito ng 2017 na may sumatotal na 1 (ang 2017 ay 20+17=37/ 3+7=10/ 1+0=1) sa edad mong 28 pataas, maraming suwerte at magagandang kapalarang sa iyo ay darating ka bilang na rito ang pangingibang bansa.

Luscher Color Test:

Upang magtuloy-tuloy ang dating ng suwerte at magandang kapalaran lagi kang magsuot at gumamit ng kulay na dilaw at berde. Ang nasabing mga kulay ang lalo pang magpapaunlad at magpapaligaya saiyong karanasan.

Huling payo at paalala:

Jillian ayon sa iyong mga datos, basta’t tuloy-tuloy ka lang na mag-aplayat wag mong pag-aalinlanganan ang iyong suwerte at kakayahan, makikita mo sa taon ding ito ng 2017, sa edad mong 28 pataas, may isang mabunga at mabiyayang pag-aabroad sa Singapore ang itatala sa iyong kapalaran.