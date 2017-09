John Lloyd inilagay sa matinding kahihiyan ni Ellen By Cristy Fermin Bandera

MAINIT ang dugo ng mga tagahanga ni John Lloyd Cruz kay Ellen Adarna at sa mga kaibigan ng sexy star. Hindi nga naman tama na ilabas ng mga ito sa social media ang video kung saan makikitang walwal na walwal ang aktor at kung anu-ano ang ginagawa habang lasing na lasing. Nagsasaya sila bilang magkakaibigan, sila-sila lang dapat ang nagkakaalaman sa mga nagaganap sa paligid, pero inilagay sa kahiya-hiyang posisyon ng mga kaibigan ni Ellen Adarna ang sikat at magaling na aktor. Sino tuloy ang pinagpistahan sa social media, sino na naman ang nadiin, sino ang hinuhusgahan dahil sa paglabas ng video?

Agaran namang humingi ng paumanhin si JLC, pati si Direk Johnny Manahan ng Star Magic ay agad na naglabas ng opisyal na pahayag bilang damage control sa kanilang artistang binubukulan sa social media, pero ang lahat ay nangyari na. Nakalimot si John Lloyd, hindi siya nag-ingat, parang siya pa mismo ang naghain sa kanyang sarili sa matinding kahihiyan dahil sa mga taong pinagkatiwalaan niya na hindi pa pala niya nasusukat ang katapatan. Matagal na silang magkarelasyon ni Ellen Adarna, ang malikot na paruparo ng showbiz, wala namang kumukuwestiyon kung ang babaeng ito ang nagpapasaya sa aktor ngayon. Pero ang pakikipagrelasyon ay dapat kinakambalan ng pag-iingat, kailangang kinikilala munang mabuti ng sangkot sa relasyon ang kapasidad ng mga kaibigan ng taong nagpapasaya sa kanya, du’n kinapos si John Lloyd Cruz.

