Sikat na aktor nagwala sa party, ipinahiya ang ex-dyowa nang malasing at magsuka By Cristy Fermin Bandera

DAHIL sa pinakahuling kuwentong kinasangkutan ng isang sikat at guwapong aktor na ang galing-galing umarte ay siya ang naging paksa sa isang umpukan. Maraming naalala ang mga miron, wala raw kasing kadala-dala ang lalaking personalidad na ito, matigas ang kanyang ulo. Kung matatandaan ay ang bisyo rin niyang hindi maiwan-iwanan ang dahilan kung bakit matagal bago siya natanggap ng pamilya ng isang yayamaning nakarelasyon niya. Kuwento ng isang miron sa umpukan, “Ipakikilala na siya ng girl sa family niya. Yayamanin ang pamilya ng karelasyon niya, di ba? May party nu’n sa balaysung ng girl. Maraming tao, nagsasaya ang lahat. “Natural, kahit naman mga bukod na pinagpala, e, mahilig din sa mga artista, tama? So, nu’ng dumating siya sa party, e, tuwang-tuwa ang mga nandu’n, makakahalubilo nga naman nila ang sikat na male personality nang abot-kamay lang! “Pormal na pormal ang party, kahit ang guy, pormal din. Heto na, maraming alak siyempre du’n, sila pa ba naman ang mawawalan, e, kayang-kaya ngang bilhin ng pamilya ng girl ang mga brewery d’yan! “So, namula agad ang hasang ng guy, inom siya nang inom, party-party, kuwentuhan sila ng mga relatives ng girl, masayang-masaya sila!” simulang kuwento ng miron. Heto na. Hindi na napigilan ng girlfriend niya ang guwapong aktor sa kaiinom. Mamam lang siya nang mamam, ‘yun lang naman ang bisyo niya, ang maglango. “‘Yun na! Sobrang lasing na si aktor, kaya ang nangyari, e, sumuka siya nang sumuka sa garden, hindi na siya umabot pa sa CR, dahil hindi na siya makagulapay sa kalasingan. Hiyang-hiya ang girl sa family niya, first time nga naman nilang nakasama ang guy, pero nagkalat pa! “Matagal bago siya natanggap ng pamilya ng girl, sino ba naman kasi ang magkakagusto sa isang lalaking hindi naman pala kaya ang sarili, pero laklak nang laklak? Wala siyang kadala-dala dahil ngayon, e, ganyan na naman ang issue sa kanya! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang lalaking ‘yan na hindi nag-iingat, ha? Wala siyang kadala-dala!” naiinis na pagtatapos ng aming source.

