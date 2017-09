Propesyon, pamilya iiwan para sa BF?

DEAR Ateng Beth, Magandang araw po. Problema ko po ay itong boyfriend ko na nagwo-work diyan sa Maynila. Gusto po niya na diyan na rin ako manirahan, mag-live-in na raw kami tutal doon din naman daw patungo ang aming relasyon. Kaso po, ateng Beth, nandito po ang aking trabaho, pamilya sa CDO. Mahal ko po ang BF ko at nakikita ko rin ang future ko sa kanya. Pero parang mahirap pong iwan ang aking trabaho at pamilya rito. Isa po akong teacher dito sa CDO, at wala akong balak na umalis dito. Gusto ko pong makatulong sa mga kabataan dito sa lugar namin. Yun na lang po ang bayad-utang ko sa lugar na kinalakihan ko at minahal ko. Ano po sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Salamat po, ateng Beth.

– Lira ng Cagayan de Oro City Magandang araw din naman sa iyo, Teacher Lira. Kung “doon” din naman patungo relasyon, bakit magmamadali? Pwede naman sigurong dahan-dahanin ang mga desisyon at aksyong gagawin ninyong magkasintahan? Magandang hinay-hinay sa pagtupad sa mga sariling pangarap. At tsaka kung pwede namang ikasal, bakit hindi muna magpakasal, di ba? Bakit magli live-in pa… Isa kang teacher, yung pagli-live in ba ay mabuting ehemplo bilang isang guro sa kanyang mga mag-aaral? Kung tumutulong ka sa mga kabataan diyan sa lugar ninyo, mabuti bang ipakita sa kanila na iiwan mo ang iyong mga pangarap, propesyon at pamilya para sa buhay na hindi ka talaga sigurado? I mean kung seryoso si BF, aalukin ka niya ng kasal. Hindi para mag-live-in lang.

Pag usapan naman nating ang posisyon mo. Hindi naman yata fair na iiwan mo lahat dyan sa CDO para lang lumipat sa Maynila. Believe me, hindi maganda sa Maynila! Mahirap makipagsapalaran dito, sa trapik at MRT, LRT rides pa lang, mai-stress ka lang nang bonggang-bongga! Bakit hindi siya ang lumipat sa CDO at diyan maghanap ng trabaho? Bakit kailangan ikaw ang magsakripisyo? May naisakripisyo na ba siya para sa inyong relasyon? In short, mag-usap kayo – ilahad ang kaya at hindi mo kayang gawin. Malay natin, maunawaan ka niya at gawin ang bagay na labis na ikasasaya mo. Sana umabot kayo sa desisyong pareho kayong makikinabang, hindi siya o hindi ikaw lang. Dahil in the end, ang relasyon ninyo ang either magtatagumpay o masisira. Ateng Beth May problema ka ba sa puso, relasyon, pamilya, trabaho o mga kaibigan? Aba’y isangguni na ‘yan kay Ateng Beth. Mag-text sa 09156414963 o kaya ay mag-email sa inquirerbandera2016@gmail.com.

