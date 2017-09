‘Yolanda’ victims nganga pa rin hanggang ngayon By Leifbilly Begas Bandera

PANAHON na naman ng bagyo. At nakakakulo ng dugo na malaman na ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda ay inisahan pa ng contractor ng pabahay para sa kanila. Nangyari ang “Yolanda” noong 2013 pero hanggang ngayon ay marami pa rin sa mga nasalanta ang nasa temporary shelter. Temporary shelter nga eh, bakit tumagal nang ganito? Sa Nobyembre 8 ay gugunitain na naman ang pananalasa ng napakalakas na bagyo. Pang-apat na ito, at hanggang ngayon ay nganga pa rin ang mga nasalanta sa pangakong pabahay ng gobyerno sa kanila. Naunang natapos at natitirahan na ang mga bahay na ibinigay ng mga foundation, ang sa gobyerno wala pa rin. Ayon sa mga nakuhang dokumento ni House committee on housing and urban development at Negros Occidental Rep. Albee Benitez, wala pa sa kalahati ng itatayong 205,128 ang nagawa o ginagawa na. Ang natapos na ay 67,754 units at ginagawa na ang 73,286 units. Sa mga natapos ng bahay, ang natitirahan lamang ay 23,414 unit o 11.4 porsyentong occupancy rate. Marami ang ayaw at natatakot na tumira sa mga nagawang bahay dahil masyadong maliit at hindi maganda ang pagkakagawa. At nakumpirma ang hinala na mahina ang pagkakagawa ng mga bahay (hindi naman siguro lahat) nang magsagawa ng pagdinig ang komite ni Benitez sa Leyte kung saan humarap si Engr. Camilo Salazar. Sabi ni Salazar undersized ang mga bakal na ginamit sa bahay. Sa halip na 10mm ang sukat na bakal na gamitin ito ay 8mm lang. Nakatago ito sa loob ng semento at hollow block kaya hindi basta makikita. Malamang hindi ito pumasa sa Phivolcs. Ang bagal na, substandard pa. Ano ba yan! Hindi rin ako magtataka kung ginamitan ito ng bakal na tumutubo— yung bakal na hinihila pataas sa halip na dugtungan. Ibig sabihin walang bakal yung ilalim na bahagi ng pader. Si Salazar ay isa sa mga kinuhang subcontractor ng JC Tayag Builders Inc., na siyang main contractor ng proyekto. Ang inilaang pondo ng gobyerno dito ay P75 bilyon. Ang nagamit na ay P60 bilyon. Anyare sa pera? Wala pa sa kalahati yung natatapos na bahay paubos na yung pondo. Nais malaman ng mga kongresista kung bakit sa JC Tayag Builders Inc., ibinigay ng National Housing Authority ang kontrata ng mga bahay. Kung ano ang mga kuwalipikasyon nito? Sisilipin din ang kontrata na ibinigay ng NHA dahil sa pagkakaalam ng mga kongresista bawal itong ipa-subcontract. Pero si Salazar umamin na subcontractor sila ng JC Tayag. Duda tuloy ng ilan baka may kasabwat sa NHA ang JC Tayag. Paano nga naman nila makukuha nag proyekto kung wala naman itong kakayanan na itayo ang mga bahay. Napag-uusapan na rin ang pagrekomenda ng plunder dahil napakalaki ng perang involve. Si Pangulong Duterte kaya anong sey sa isyung ito? Para sa komento o tanong, i-text ang TROPA, pangalan, edad at mensahe sa 09156414963.

