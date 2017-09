John Lloyd humingi ng sorry sa Cebu scandal, pero ‘no regrets’ daw

WALANG pinagsisisihan si John Lloyd Cruz sa mga pinaggagagawa niya sa Bantayan Island, Cebu kung saan sila nagpakaligaya ni Ellen Adarna kasama ang ilang mga kaibigan.

Ngunit humingi naman siya ng paumanhin sa mga naglabasang video at litrato na kuha sa pagbabakasyon nila sa isang beach resort sa Bantayan, partikular na sa mga batang nakapanood ng mga ito.

Sa kanyang Instagram account, nag-post ng isang litrato ng dagat si Lloydie na may caption na: “Diz iz mi lerning. very humbling but i do apologize to the little boys & girls. no regrets babies just life revealing its raw beauty.”

Hindi diretsong tinukoy ng Kapamilya actor kung bakit siya humihingi ng sorry sa kanyang social media followers ngunit naniniwala ang mga netizen na para nga ito sa mga naglabasang video at photo kung saan pinaniniwalaang lasing na lasing ang binata.

Maraming na-turn off kay Lloydie dahil sa nasabing video at litrato, sinisi pa ng ilan sa kanyang mga fans si Ellen kung bakit siya nagkaganu’n. Pinayuhan pa siya ng ilang netizens na hangga’t maaga ay layuan na niya si Ellen dahil wala naman daw itong nagagawang mabuti sa kanyang buhay at career.

Pero kung may na-bad trip sa mga pinaggagawa ni John Lloyd sa Cebu, meron din namang nagtanggol sa kanya na nagsabing matanda na ang aktor at alam na niya ang kanyang ginagawa. Tao lang din daw si Lloydie na nagkakamali at “nababaliw” din kapag nakakainom tulad din ng ibang tao kapag malalasing.