Maymay super idol si Liza: Humble kahit big star na siya! By Ervin Santiago Bandera

Abot-langit pala ang pag-idolo ni PBB Lucky Season 7 Big Winner Maymay Entrata sa bagong Darna na si Liza Soberano. Puring-puri ng dalaga ang kababaang-loob ni Liza at ang pagiging down to earth nito sa kabila ng kanyang kasikatan. Naikuwento ni Maymay sa isang panayam ng ABS-CBN kung gaano siya pahalagahan ni Liza. Talagang personal pa raw siya nitong pinuntahan sa kanyang dressing room para lang kumustahin. Sinabihan pa raw siya nito ng “goodluck” para sa launching movie nila ni Edward Barber na “Loving In Tandem” kung saan kasama rin nila sina Kisses Delavin at Marco Gallo. Showing na ito ngayon sa mga sinehan. “Sabi niya proud siya sa amin. Nagpasalamat ako sa tulong niya, sa mga payo niya sa pag-arte dahil kami po ay baguhan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako titigil sa pagiging supporter sa kanilang dalawa ni Sir (Enrique Gil) dahil sila ‘yung isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ako nandito. Kung kaya nila, kaya rin namin,” pahayag ni Maymay. Sey pa ng dalaga, malaki ang naitulong sa kanya ng acting tips na ibinahagi sa kanila noon nina Liza at Enrique sa loob ng PBB house, “Hindi ko makakalimutan ‘yung sinabi niya sa akin na hangga’t wala pa ‘yung emosyon, huwag na huwag ka magsisimula. “Nagamit ko po iyon. Talagang nag-take time ako na pumasok sa karakter ko at kunin yung tamang emosyon bago ako magsimula. Sobrang effective po siya,” ani Maymay. Role model ang turing niya kay Liza at gusto niyang tularan ang mga magagandang qualities ng rumored girlfriend ni Enrique. “Alam ko na kung bakit siya big star—dahil ganito siya. Pinakamalaking rason ay kung sino siya. Tinutulungan niya yung mga baguhan. Hindi siya yung taong hindi namamansin kasi big star na siya. Hindi siya ganu’n.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.