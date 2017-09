Marian may pa-cleavage sa presscon ng Super Ma’am; seksing-seksi pa rin

NAKAW-EKSENA ang pabulosang damit ni Marian Rivera sa grand presscon ng comeback series niyang Super Ma’am na ginanap last Monday sa Le Reeve Events Place sa QC. Gawa ito ng international designer na si Michael Cinco with matching pa-cleavage pa, huh!

Nataon ngayong Teacher’s Month ang premiere ng SM kaya naman labis na ikinatutuwa ito ni Yan Yan na ang maging guro ang unang ambisyon.

“Ang daming kuwento kung anong klaseng soap ang gagawin ko. Pero sabi nga nila, heto ‘yung nararapat sa akin. So mga ma’am, mga ma’am ko sa GMA, marami pong salamat sa oportunidad.

“Nanay na ako. Parang double meaning nga, eh. Kaya natuwa ako. Super Ma’am dahil sa anak ko, super nanay ako! Ang isa pang ipinagpapasalamat ko ay ‘yung cast. Sabi ko nga, hindi lang si Minerva (karakter niya sa fantasy-comedy series) ang aabangan ninyo.

“May Matthias (Rhoads) na ako na guwapo, kasama ko pa ang rurok sa kaguwapuhang si Jerald (Napoles)! Ano pa ang hahanapin ko? Bago kami lumabas ng cast, sabi ko, isa itong pamilya ko na sana maibigay namin ng maganda sa audience.

“Siyempre ang pinaka-importante, ‘yung values na hatid ng Super Ma’am. Na lumawak ang pang-unawa ng mga estudyante sa kanilang mga guro. Na dapat ang mga guro ay pangalawang magulang at dapat iginagalang, nirerespeto at binibigyan ng puwang sa mga puso natin,” pahayag ni Marian sa presscon ng bagong GMA series.

Hindi naman natanggihan ni Helen Gamboa na maging bahagi ng SM dahil first time niyang makakasama ang inaanak na si Marian.

“It’s something different from the usual roles na ginagampanan ko in the past. I was talking to GMA bosses, kina Redgie (Magno) ang Lilybeth (Rasonable), sabi ko, talagang tatanggapin ko because first, kasama ko si Marian, may inaanak.

“Tapos, it will be directed by director (LA) Madridejos, di ba? At lahat ng stars ng GMA. Makikita naman ninyo kung gaano kaganda ng Super Ma’am,” saad naman ni Tita Helen.

Kabilang din sa cast ng SM sina Al Tantay, Jackie Lou Blanco, Kim Domingo, Kristoffer Martin, Joyce Ching, Kevin Santos at mga baguhang sina Matthias Rhoads at Enrico Cuenca.

***

Amazing para sa baguhang si Matthias Rhoads ang maging leading man ni Marian Rivera sa Super Ma’am. Matinding pressure din ang nararamdaman niya dahil nga hirap siya sa pagsasalita ng Tagalog.

“But at the same time it’s so exciting and invigorating and I found that I can learn something from this opportunity,” saad ni Matthias.

Tatlong beses nag-audition ang baguhang artista na umagaw ng pansin sa isang food chain commercial. Pero kahit guwaping, wala raw siyang girlfriend ngayon.

“Maybe I haven’t found the right person,” rason ni Matthias. Hanggang friends lang daw ang mga girls na na-meet niya nun’g nasa New York City pa siya.

Ang payo naman sa kanya ni Marian ay matuto siyang magsalita ng Tagalog para mas marami pa siyang pwedeng gawing proyekto.

Sa hindi nakakaalam, pareho sila ng birthday ng leading lady niya, Aug. 12.