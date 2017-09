‘Papalapit na nang papalapit kay Dingdong ang sumpa!’ By Cristy Fermin Bandera

MARAMING kababayan natin ang naaawa kay Dingdong Dantes dahil sa paglutang ng mga kuwento kung paano kinompronta ng kanyang misis na si Marian Rivera ang sexy actress na si Andrea Torres. Sa isang umpukan ng mga manunulat ay naging paksa si Dingdong. Ang kuwentuhan at pagpapalitan ng opinyon ng magkakaharap ay kinambalan ng pagkaawa sa aktor. Sabi ng isang nasa umpukan, “Kapag pinabayaan ni Dingdong na ganito ang ginagawa ng wife niya sa mga nagiging leading ladies niya, e, sa kanya magbu-boomerang ang ganitong sitwasyon. “Baka ang career niya ang mag-suffer, hindi na maganda ang mga ginagawa ni Marian na ang root cause lang naman, e, matinding pagseselos na wala sa lugar. “Tama bang talak-talakan niya ang babaeng tinanggap lang naman ang trabaho bilang leading lady ng mister niya? Ano ba naman ang gustong patunayan ni Marian? Na kayan-kayanan na lang niya ang mga artista dahil pinagbabantaan niyang ipatatanggal sa trabaho? “Ganu’n na ba siya ka-powerful? Sana lang, e, tantanan na ni Marian ang mga pinaggagagawa niya dahil papalapit na nang papalapit kay Dingdong ang sumpa! “Baka one day, e, wala nang maging trabaho ang husband niya dahil sa paninita niya sa mga artistang wala namang planong agawin ang asawa niya. “Kailangan nang kausapin nang masinsinan ni Dingdong ang misis niya habang hindi pa huli ang lahat. Kailangan na niyang gawin ‘yun, now na!” pagtatapos ng isang kaumpukan ng kolumnistang ito.

