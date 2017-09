Aktres nahawa ng kamalditahan kay Rich na Rich at maarteng female star By Cristy Fermin Bandera

MINSAN pang pinatunayan ng isang kilalang female personality na siya pa rin ang mayhawak ng korona ng pagiging maldita at simangutera. Wala pang nakaaagaw ng korona sa kanya. Nu’ng minsang makasabay ng ating mga kababayan ang female personality sa pagbiyahe sa ibang bansa ay hindi nagbago ang kanyang itsura mula nang dumating siya sa aiport hanggang sa makarating na siya sa destinasyon. “Palagi lang siyang nakasimangot. Wala siyang ibang emotion, basta nakasimangot lang siya na para bang pasan-pasan niya ang lahat ng problema sa buong mundo. “Natural, wala namang lumalapit sa kanya dahil malayo pa lang, e, kitang-kita na ang hitad na babaeng Simang, as in simangutera, kung tawagin ng mga katrabaho niya. “Hanggang sa pagsakay niya ng eroplano, hanggang sa matagal na biyahe, hanggang sa pagdating niya sa bansang pupuntahan niya, e, nakasimangot pa rin ang hitad!” simulang kuwento ng aming source. Maraming nanghihinayang sa aktres na ito dahil natural ang kanyang ganda, ‘yun ang dahilan kung bakit matagal silang naging magkarelasyon ng isang hunk actor na baluktot ang dila, mahilig ang male personality sa mga gandang hindi produkto ng siyensiya. Patuloy ng aming impormante, “Dati na siyang simangutera, pero maraming nakapansin na mula nu’ng naging close sila ng isang female personality na balagoong ang career ngayon, e, mas naging maldita pa siya. “Ano kaya ang feeling ng girl na ito, na kasingyaman na siya ng kinaibigan niyang female personality, kaya may karapatan na siyang magpakamaldita nang wagas na wagas? “Naku, ‘no! Rich na rich ang friend niyang female personality, as in richie-richie talaga, walang-wala siyang binatbat! Hindi nga bagay sa kanya ang name niya dahil tunog-mayaman, ‘no!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio, bigay na bigay na kung sino siya, kaya siguradong wala nang mauupo sa inyo sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.