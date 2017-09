Dingdong asawang ‘tigasin’: OK lang ‘yun!

ANDER de saya nga ba ang GMA Primetime King na si Dingdong Dantes sa kanyang asawang si Marian Rivera? Maraming nakyutan sa Instagram photo ng Kapuso actor habang nagpaplantsa ng mga damit nila ni Marian habang sila’y nasa Paris, France. Ito ‘yung nag-viral na litrato ng Alyas Robin Hood 2 lead actor sa social media kung saan makikitang nagpaplantsa si Dingdong ng damit nila Marian para sa kasal nina Hayden Kho at Vicki Belo sa Paris. Natawa lang si Dingdong sa isang panayam nang tanungin sa kanya ang tungkol dito. Niloloko nga siya na “tigasin” din pala siyang mister, as in “tigaplantsa”, “tigalinis” at “tiga-alaga” ng bata. “Wala, e, nahuli, ewan ko du’n, nalaman ko na-post na,” sey ni Dong. “Ganu’n talaga kapag nagtutulungan kayo. Siya sa baby, ako sa gawain. Sana hindi ko nasira ang damit niya, kasi alam ko paborito niya yun. “Nagkataon din kasi na pinaplantsa ko ang suit ko para sa kasal dahil siyempre nagusot sa maleta. Alangan namang siya pa ang gumawa nu’n, e, may baby na ngang inaalagaan,” hirit pa ni Dingdong. Chika pa ng Kapuso leading man, kahit sandali lang sila sa Paris ay nasulit naman daw nila ni Marian ang kanilang panahon doon kasama ang kanilang anak na si Baby Zia. “Malaking bagay rin yun, kahit papaano, may three days kaming magkakasama. Ang pasyal naman sa amin basta makapaglakad lang, wala nang shopping-shopping. Yung lakad lang talaga, yung puwedeng maghabulan, okey na sa amin ‘yun,” pahayag pa ng mister ni Marian. Puring-puri rin ng mga netizen, lalo na ng mga mommy si Dingdong dahil sa pagiging hands-on daddy nito. Marami nga ang nag-like at nag-comment sa photo ni Dingdong habang bitbit ang baby bag ni Zia. Aniya, “E, siyempre, kung kinakailangang pati school bag bubuhatin ko.” Speaking of Alyas Robin Hood Book 2, promise ni Dingdong mas matitindi pang action scenes at mga nakakatuwang eksena ang mapapanood ng mga Kapuso viewers sa kanilang primetime serye. Talaga raw binubusisi ni direk Dominic Zapata at ng buong produksyon ang bawat eksena nila. In fairness, mas naging makulay at exciting pa ang kuwento ng ARH2 nang umentra na ang karakter ni Solenn Heussaff, na magiging kabanggan ni Andrea Torres. Sa katunayan, puring-puri ni Dingdong ang sexy actress dahil game na game rin ito sa kanyang mga mahihirap na eksena. “Grabe ang galing niya, sobrang galing…very natural, very raw. So very refreshing na makakita ng ganu’ng klaseng performance. Nakasama ko lang siya noon sa Spooky Nights, pero bago pa lang siya. Pero yung ganito ka-intense, mas pangmatagalan, magaling, magaling!” papuri ng aktor kay Solenn. Dagdag pa ni Dong, “Bilang ganu’n kahusay ang co-actor mo, marami kang puwedeng puntahan. Yun kasi ang nakita ko sa kanya, she’s willing to explore. Matapang yung character niya, parang pasaway, may pagka-brat. Ang sarap laruin nu’n and willing na willing siyang gawin, so swak na swak.”

