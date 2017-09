Marian ipangsasabong ng Siyete sa ‘Probinsyano’ ni Coco By Cristy Fermin Bandera

SUICIDE sa rating ang komento ng mas nakararami sa napipintong pakikipagtapatan ng bagong programa ni Marian Rivera sa mga serye ng ABS-CBN. Ang unang plano ng GMA 7 ay ang itapat ang titser-titserang programa ni Marian sa La Luna Sangre na pinagbibidahan ng sikat na loveteam nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo. Pero ang latest ay ang serye na raw na pinagbibidahan ni Coco Martin, ang Ang Probinsyano, ang makakasalpukan ng show ng kilalang-kilala sa pagiging malditang aktres. Susmaryosep! Totoo ngang suicide sa rating ang nakaambang tanggapin ni Mrs. Dantes kapag nagkataon. Ano naman ang laban ng kanyang programa sa inaabangan nang La Luna Sangre ng KathNiel? At lalong ano naman ang maikakasa ng bagong show ni Marianita sa sinusuportahan ng buong bayan na Ang Probinsyano? Unang-una, hindi naman magaling umarte si Marian, maarte lang siya at selosa. Paano niya patataubin ang mga programa ng ABS-CBN na gabi-gabing pinaghahandaang tutukan ng mga kababayan natin mula Lunes hanggang Biyernes nang gabi? At sa mga nagaganap ngayon ay mukhang aalatin si Marian Rivera. Hindi gusto ng mga kababayan natin ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan niya na ang ugat lang ay ang sobra niyang pagseselos sa mga babaeng artistang nakakatambal ng kanyang asawa.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.