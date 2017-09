Magaling na male singer ginagawang robot ni misis; sunud-sunuran lang na parang aso By Cristy Fermin Bandera

PINAGPISTAHAN sa isang malaking umpukan isang gabing umuulan ang nakakalokang kuwento kung paano ginagawang robot ang isang kilalang male personality ng kanyang misis. Isang tingin lang kuno ng kanyang karelasyon ay tameme na agad ang male performer. Nakukuha siya agad sa isang senyas lang ng kanyang misis. Kuwento ng isang source, “Maganda ang samahan nila, walang controversy, paano nga, under de saya naman yata ang padre de pamilya! Nakakaloka! Sa isang ti-ngin lang, e, wala nang nagagawa ang guy, sunod na lang nang sunod!” Sabi naman ng isa pang miron sa umpukan, “Naku, ilang beses na naming nakatrabaho ang magdyowang ‘yan! Okey si lalaki, pero si babae, maraming katsang! Kapag kinuha mo sa isang show ang guy, kailangang sangkatutak na meeting ang pagdaanan! “Paulit-ulit lang naman ang pinag-uusapan. Tungkol sa security dahil baka raw masaktan sa pagkakagulo ang husband niya. Tungkol sa food dahil marami raw bawal kainin ang mister niya. “Tungkol sa technical rider, kaila-ngang kumpleto ang aakumpanyang mga musikero sa husband niya, mabusisi raw kasi ang male performer pagdating na sa musicality niya, ganern! “E, hindi naman uso ang ganyan sa mga singers, di ba? Kapag okey na ang schedule, ang ta-lent fee at ang iba pang detalye, tapos na ang transaksiyon! “Ganu’n lang kasimple ang usapan, walang meeting, walang kung anu-anong e-mails, walang mga kaartehan!” sabi ng ikalawang impormante. Kaya ang madalas tuloy mangyari ay umuurong ang mga show promoters, hindi na lang nila kinukuha ang male singer, kahit pa mara-ming may gusto sa kanyang performance. “Maraming show producers at promoters ang may gustong kunin ang serbisyo ng male singer, pero dahil nga sa kadiwaraan ng wife niya, hindi bale na lang! Humahanap na lang sila ng iba. “Kilalang-kilala n’yo ang mga bumibida sa kuwentong ito, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kayo pa?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.