Ang Boyfriend na ba ang makakatuluyan? (2)

Sulat mula kay Wendy ng Cherry Blossom Village, Tambo, Iligan City

Problema:

1. May boyfriend ako sa ngayon at four years na ang aming relasyon at para na ka-ming mag-asawa, kasal na lang ang kulang. Kaya sabi ko sa kanya ay magpakasal na kami, pero hindi pa daw siya handa. Nagpapaaaral pa kasi siya ng kanyang kapatid na bunso kaya hindi pa daw siya puwedeng mag-asawa.

2. Sa ngayon ay medyo kinakabahan ako na baka sa bandang huli ay hindi nya rin ako pakasalan kaya naisip kong sumangguni sa inyo upang itanong kung compatible ba kami ng boyfriend ko at sa bandang huli kami na kaya ang magkakatuluyan? May 10, 1993 ang birthday ko at September 16, 1992 naman siya.

Umaasa,

Wendy ng Iligan City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Taurus (Illustration 2.) at Virgo naman ang boyfriend mo ay nagsasabing compatible kayo, dahil ang Virgo at Taurus ay may iisang elemento – ang elementong earth o lupa. Ibig sabihin, dahil tugma at compatible kayo malaki ang posibilidad na kayo na nga ang magkakatuluyan at magsasama sa pagbuo ng isang maligaya at panghabang buhay na pamilya.

Numerology:

Ganon din ang kinalabasang pag-aanalisa ng birth date mong10 at 16 naman ang boyfriend mo. Kapwa tugma at compatible ang strong number na 10 na birth date mo at weak number na 16 na birth date ng boyfriend mo. Kung saan, sa Numerology ang pagsasama ng isang weak at isang strong number ay sadyang balanse at habang buhay na nagiging maligaya.

Luscher Color Test:

Upang matiyak ang masaya at pang habang buhay na pagsasama gumamit ng kulay na pula, berde o kaya’y dilaw sa araw ng inyong kasal. Ang nasabing mga kulay ang lalo pang magpapalago at magpapaigting ng inyong pagmamahalan.

Hulingpayo at paalala:

Wendy ayon sa i-yong kapalaran walang duda ang kasalukuyan mo na ngang boyfriend ang iyong makakatuluyan, at ito ay tinatayang magaganap sa taong 2019 o kaya’y 2020. Kung saan, sa panahong tinuran tuluyan na nga kayong magkakasama at magsasalo sa isang maligaya at pang habang buhay na pag-iibigan.