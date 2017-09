Tanong ng madlang pipol: John Lloyd bangag nga ba sa Cebu o lasing lang?

I SAW the photos and videos of John Lloyd Cruz and current flame (subject for confirmation pa raw) na si Ellen Adarna kung saan JLC was in some very uncomfortable poses (di ko ginamit ang very uncompromising dahil baka iba ang maging connotation) at medyo nailang ako for him.

Kasi nga, parang wala siya sa sarili – either dala ng kalasingan or kabangagan na hindi mo mawari. Wish ko ay dala lamang iyon ng kalasingan para medyo hindi mabigat for him sakaling husgahan siya ng publiko. Meron kasi siyang kuha where his both hands ay naka-F***k sign at parang hilung-hilo.

Meron namang kuhang parang gusto niyang magtago sa gilid ng kalan katabi ng mga tangke ng gasul, na parang basag na basag. Meron naman silang kuha ni Ellen sa swimming pool na parang magdyowa talaga in the company of some friends.

What’s happening to John Lloyd? Is he troubled or talagang masaya lang siya in the company of this very controversial and ultra-liberated girl Ellen?

“Basag na basag si John Lloyd, hindi lang lasing. Nakadroga ba siya? Parang ganyan din ang mga kuha nina Ellen at Baste Duterte (anak ni Pangulong Rodrigo Duterte) noon, remember? Kumalat din iyon sa social media. Iba yata talaga ang pagka-party girl ni Ellen kaya these men enjoy her lalo na ang mga mukhang may bisyo,” sabi ng isang friend kong nakapanood din sa mga controversial video ni JLC.

Ayokong mag-conclude na naka-drugs si Lloydie though I have little doubts too. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang isipin ay talagang mahilig lang uminom si John Lloyd.

Hanggang doon lang ang gusto kong paniwalaan. Sabihin na ninyong selective ako for him, kasi, di ba? Mahilig naman daw talagang uminom ang friend natin. May nagkukuwento pa ngang nakakatulog daw iyan sa mesa dala ng sobrang kalasingan.

Ano kaya ang action na gagawin ng Star Magic kay Lloydie after kumalat ang kanyang mga video at photo? Paparusahan kaya nila ang binata? Will these affect the actor’s career? Sana ay kausapin na lang siya ng Star Magic at bigyan muna ng warning. Huwag naman masyadong harsh na parusa kung bibigyan nga nila ito ng kaukulang kaparusahan.

Tsaka, unsolicited advice lang from us, (hindi lang from me, ha) ilayo na nila si JLC kay Ellen Adarna dahil this girl seems like throwing all kinds of kalokahan in the industry. Parang nagiging bad influence siya sa mga kabataan and the men of the industry. Baka marami pang mga kabataang tuturuan ito ng iba’t ibang kabulastugan.

Sayang na babae, pang-Hollywood ang style niya hindi siya pang-Pinas, di ba? Hay.

q q q

Marami ang nagsasabing kapag halimbawa’y nagkatuluyan daw sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna, tiyak na tuloy-tuloy na raw ang pagbagsak ng career ng binata dahil hindi nga raw magandang impluwensiya sa kanya ang babaeng ito.

Or baka dito raw masira ang puso ni Lloydie dahil baka mahulog ang loob niya sa dalaga and when the time comes na magsawa na sa kaniya si Ellen ay basta na lang siyang bibitawan nito sa ere. May kadyondian daw kasi itong si Ellen, pag meron itong nakitang macho man na type niya ay hindi na napipigilan ang sarili niyang maging vocal about it.

And she pushes her way in para makilala ang kung sinumang type niyang lalaki. Kaya nakakatakot daw maging asawa ang ganitong uri ng babae, baka hindi makuntento sa piling ng kaniyang magiging asawa.

“Di ba’t sabi nga niya ay hindi siya ang marrying type? Even her father was quoted to have said before na gusto lang niya ang magkaanak si Ellen pero he doesn’t see her marry a man. Yung tipong ganoon. Kaya dapat kay Lloydie ay laruin lang si Ellen, huwag lang niyang seryosohin at baka masaktan lang siya sa huli. Party girl iyan, ‘no!” talak ng isang reporter na katsika namin.

Well, well, well. Matatanda na sila para di malaman ang gusto nilang gawin sa buhay nila. May mga tao pa namang the more na pagsabihan mo ay the more na gagawin ang gusto nila. Pansin niyo?