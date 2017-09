Nanay ni young actress pakialamera, pati bossing ng produkyon kinalaban By Reggee Bonoan Bandera



DAPAT sigurong pangaralan ang nanay ng isang batang artista na hindi pa man sumisikat nang husto ang anak ay grabe na kung makatalak sa production staff ng pelikulang ginagawa nito. Take note, hindi bida ang anak niya ha, isa lang siya sa mga supporting members ng cast. Kuwento sa amin ng source, “Tumatawag ang nanay ni ____ (batang artista) sa production staff (na mataas ang posisyon), e, hindi agad nasagot ang tawag kasi may ibang kausap at pagkatapos may biglaang meeting kaya matagal na bago siya nabalikan. Aba, nagtatalak na ang nanay ni at kesyo hindi raw siya pinapansin, dinededma raw ang tawag niya.” Nakarating raw mismo sa executive ng production ang mga pinagsasabi ng nanay ng batang aktres kaya talagang sumama ang loob ng boss. As of this writing ay wala pa kaming balita kung nagkausap na ang nanay ng batang aktres at ang executive ng production. Nakakaloka ang nanay, sana inalam muna niya kung bakit hindi siya kaagad nasagot ng bossing ng production bago siya nagtatalak. Partida, hindi pa ganu’n kasikat ang batang aktres at hindi rin siya ang bida sa pelikula, nagtataray na ang nanay niya, e, di lalo na kung super sikat at kaya ng magdala ng programa o pelikula ang bagets. Kaya minsan ang mga taong nasa paligid ang ikinasisira ng mga artista na maski anong pakisama ang gawin nila sa lahat ay nega pa rin sila.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.