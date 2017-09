Horoscope, September 11, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kung hindi ka mag-iisip ng paraan upang yumaman, hanggang ganyan ka na lang! Panahon na upang maging seryoso sa buhay. Sa pag-ibig, nababato na ang kasuyo, umisip ng ibang paraan kung paano siya papaligayahin. Mapalad ang 6, 12, 21, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Mirabilis-Mira- Miraculum.” Pink at purple ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Iwasang sumalungat sa nakakarami, sa halip kailangang magamit mo sila upang pagkakitaan. Sa pag-ibig manatiling handa sa anomang sitwasyong magdudulot sa inyong dalawa ng sarap at ligaya. Mapalad ang 3, 15, 186, 28, 33, at 42. Mahiwaga mong manrta: “Om-Gayatri-Om-Dheva.” Green at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hindi tama na puro na lang ikaw ang tumutulong. Mag-isip ng paraan kung paano mo mapagkakaperhan ang mga taong umaasa sa iyo. Sa pag-ibig, tulungan ang kasuyo na makaraos, anuman ang ginagawa, kailangang laging sabay kayo. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 34, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Veni-Vidi-Vici-Om.” Red at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag umasa sa biglang suwerte. Hindi mo ba alam “ikaw mismo ang suwerte”. Sa pag-ibig ay ganon din, kapag busilak ang iyong pagmamahal may maligayang relasyong matitikman. Mapalad ang 9, 15, 18, 21, 27, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om Rama.” Pink at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Baguhin ang ugali ng magbago din ang kapalaran. Sa pag-ibig, wag masyadong maging emosyonal. Sa salapi wag masyadong maluho sa pamumuhay, upang makaipon para sa future. Mapalad ang 2, 9, 20, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Vadya-Om.” White at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ang mga lihim na transaksyon ang mas mabilis magpayaman. Sa pag-ibig, may lihim na nagnanasa sayo, sa bagay talaga namang katakam-takam ang iyong kagandahan. Mapalad ang 3, 12, 27, 30, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Red at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi natutulog ang Diyos, ang natutulog ay ikaw. Manatiling mulat at alisto sa mga bagay na mapagkakaperahan. Sa pag-ibig, wag tulugan ang minamahal, kailangang-kailangan ka nya kaya siya nangangalabit. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Gold at silver ang buenas,

Libra – (September 23-October 23) — Magsisimula ng magandang kapalaran ngayon. Sa pag-ibig dagdag na sarap at ligaya ang biglang ipadadama ng kasuyo. Sa pinansyal tuloy ang pasok ng maraming pera. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 38 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Jivana-Om-Narayana.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Upang hindi na mabigo sundin ang batas ng kabutihang asal. Iwasan ang labis na pantutuso. Sa pag-ibig, anoman ang maging sitwasyon manatiling tapat sa kasuyong Cancer. Mapalad ang 3, 6, 9, 29, 38, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Apo-Roque-Apo-Roque.” Purple at magenta ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi dapat hanapin ang kaligayahan sa materyal na bagay! Pero hindi naman ibig sabihin nito ay hindi ka na magpapayaman. Kailangan mong yumaman, hindi para sa iyong sarili kundi para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Bheeja-Om.” Gray at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Habang pinagbubuti ang iyong ginagawa lalong kikita ng limpak-limpak na salapi. Sa pag-ibig, pagbutihin mo ang romansa, upang hindi mabitin ang kasuyo. Mapalad ang 7, 16, 19, 28, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.”. Gray at red ang buenas

Aquarius – (January 20 – February 18) — Payapang isipan ang susi upang yumaman. Wag guluhin ang sarili sa mga bagay na hindi ka naman siguradong kikita. Sa pag-ibig, kung patuloy mong paghihinalaan ang kasuyo, mag-ingat ka dahil sa bandang huli baka mabisto ka rin niya. Mapalad ang 9, 27, 33, 39, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohan-Aum-Karan.” Green at blue ang buenas

Pisces – (February 19 – March 20) — Tiiisin mo munang wag bilin ang mga bagay na hindi naman mahalaga, sa halip itago mo lang ng itago ang iyong pera hanggang sa dumami ng dumami. Sa pag-ibig, wag mo namang tiisin ang kasuyo kapag nananabik na siya sa romansa. Mapalad ang 4, 7, 25, 34, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Upanisad-Aum-Jiva.” Pink at beige ang buenas.

