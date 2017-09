Aljur pinatay na sa ‘Probinsyano’, may bagong show sa Dos By Cristy Fermin Bandera

Pinatay na si Aljur Abrenica nu’ng Biyernes nang gabi sa Ang Probinsyano. Pero binigyan naman siya ng moment bago siya napatay. Nagkaroon sila ng pagtutuos ng bumibida sa serye na si Coco Martin. Siguradong may bagong programang ibibigay ang ABS-CBN kay Aljur, ‘yun ang dahilan kung bakit kinailangan na siyang mamatay sa Ang Probinsyano, palagi namang ganu’n ang kalakaran. Kapag may mga bagong serye ang kanilang artista ay kailangan munang mawala ang personalidad sa kanyang kasalukuyang trabaho. Tapos na ang partisipasyon ni Aljur sa serye. Ilalagay naman siya ngayon sa ibang serye, tapos na siya sa action, kaya sa drama naman siguro ipapasok si Aljur. Inspirado siyang magtrabaho dahil sa kanilang anak ni Kylie Padilla, ang kanilang anak ang dahilan ng kanyang pagsisikap at pagsisipag, kailangan niyang tiyakin ang magandang kinabukasan ng kanyang mag-ina. Sana nga ay mamunga nang hitik na hitik ang desisyon niyang kumabilang-bakod, sana’y mabigyan pa siya ng magagandang proyekto, tutal naman ay mukhang naaalagaan ng Dos ang kanyang acting na dati’y pinipintas-pintasan nu’ng nasa Siyete pa siya.

