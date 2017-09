Kailan magkaka-baby? (2)

Sulat mula kay Cecil ng Matina, Balusog, Davao City

Problema:

1. Taong 2013 ng ikasal kami ng mister ko ganitong panahon din September. Ang kaso sa loob ng four years naming pagsasama until now wala pa kaming baby, kaya naisipan kong sumangguni sa inyo

upang itanong kung kailan ba kami magkaka-baby? Gusto ko rin pong malaman kung babae ba o lalaki ang unang magiging baby namin?

2. At sana mabigyan nyo rin ako ng masusuwerteng numero para tayaan sa lotto. October 13, 1989 ang birthday ko at February 10, 1987 naman ang birthday ng mister ko.

Umaasa,

Cecil ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 2.) at Aquarius naman si mister ay nagsasabing sadyang tugma at compatible kayong mag-asawa, kaya nga sa malapit na hinaharap, makakabuo din kayo ng baby sa iyong sinapupunan, na maaaring maganap sa buwan ng Disyembre sa taong kasalukuyan.

Numerology:

Ang birth date mong 13 at 10 naman ang mister mo ay nagsasabing bukod sa bilang na 3, mapalad din kayo sa mga numerong 1, 13, 22, 28, 31 at 42. Habang tinataya namang tatlo (3) ang magiging kabuuang bilang ng iyong magiging anak sa malapit na hinaharap.

Graphology/Luscher Color Test:

Upang mas madaling matupad ang pagkakaroon ng baby lagi kang gumamit ng kulay na pula, lalo na sa inyong silid, habang lagyan mo ng bilog na buntot ang ilalim na bahagi ng letrang “g”, sa iyong pirma. Sa ganyang lagda mabubuntis at magkaka-anak ka na.

Huling payo at paalala:

Cecil ayon sa iyong kapalaran matatapos na rin ang paghihintay, dahil sa taong ito ng 2017, sa buwan ng Disyembre, sa edad mong 28 pataas, isang lalaking sanggol ang mabubuo sa iyong sinapupunan, upang pagsapit ng susunod na taong 2018, sa buwan ng Setyembre, isang cute at matalinong lalaking sanggol ang isisilang. Lilipas ang isang taon pa, masusundan pa uli ito ng isa pa uling lalaking sanggol At matapos naman ang dalawang taon pa, muli kang mabubuntis at sa pagkakataong ito, babaing sanggol naman ang magiging huli at bunso nyong anak na kukumpleto sa kaligayahan ng buong pamilya.

