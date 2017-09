Bokalista ng banda biglang yumabang, pati mga dating kaibigan kinalimutan na By Cristy Fermin Bandera

MARAMI palang kababayan natin at kaibigan ng isang magaling na male performer ang nagkakaroon ng tampo sa kanya. Pati ang mga taong may malaking naitulong sa kanya nu’ng mga panahong nangangarap pa lang siya ay may kinikimkim ding sama ng loob sa magaling na male performer. Malayung-malayo na raw siya sa dating singer na mapagkumbaba at may magandang PR, nagkaroon lang daw siya ng pagkakataong sumikat ay nakalimot na siya sa napakasimple niyang nakaraan, lumaki na kuno ang ulo ng male performer. Sabi ng isang source, “Kung alam n’yo lang ang naging simula ni ____ (pangalan ng male performer), nakakaawa siya, nakikitulog lang siya nu’n sa mga friends niya dahil sa kakapusan. “Magkano lang ba naman kasi ang kinikita niya nu’n? Bokalista siya ng isang banda, napakaliit ng talent fee nila sa bawat gig, naghahati-hati pa sila, kaya magkano lang ang kinikita niya? “Kung uupa siya ng apartment o kahit mag-board and lodging lang siya, e, kapos pa rin ang kinikita niya. So, nakikitulog lang siya sa mga kaibigan niya, sa mga kabanda niya, paganu’n-ganu’n lang siya nu’n! “Maganda naman ang attitude niya, marunong siyang makisama, kaya okey lang siya sa kahit kanino siya makiusap na makikitira na lang muna,” kuwento ng aming impormante. Umiikot ang gulong ng buhay. Ang nakikitulog lang na male singer ay sinuwerte. Miyembro na siya ngayon ng isang sikat na banda. Yayamanin na ang male performer. “Magaling naman kasi siya, hindi katakatakang magkaroon siya ng magandang kapalaran. Pinaghirapan niya ‘yun, pinangarap niya, kaya dapat lang naman siyang mapansin internationally. “‘Yun nga lang, dahil sa pagiging sobrang busy na siguro niya, e, nawawalan na siya ng time na mangumusta ng mga dati niyang kasamahan. Ang mga friends niya, e, hindi na rin niya nakukumusta man lang. “Detached na siyang masyado sa nakaraan niya. Nakakalimot na siya, wala na siyang time na kumustahin ang mga taong naging importanteng part ng buhay at career niya,” paglilinaw ng aming source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, nakakalungkot naman ang kuwentong ito. Sumikat nga siyang bokalista ng isang international group, marami namang nagtatampo sa kanya, di ba naman nakakalungkot ‘yun?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.