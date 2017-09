Sharon: Robin ko talaga naiiba, tunay kang nag-iisa my kambal! By Ambet Nabus Bandera

TODO ang pasasalamat ni Megastar Sharon Cuneta kay Robin Padilla dahil sa pagsuporta nito sa comeback movie niyang “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha” na binigyan ng regular showing sa mga sinehan pagkatapos maging top-grosser sa nakaraang Cinemalaya. Sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni Sharon ang kanyang “thank you message” kay Binoe matapos itong mag-post ng mahabang mensahe sa Instagram para ipaalam kay Mega na pinanood nito uli ang indie movie niyang “Ang Pamilya Hindi Lumuluha”. “Robin ko talaga, naiiba, tunay na nag-iisa. Thank you so much again from my heart, my Kambal! I super appreciate you!!!” Narito naman ang ilang bahagi ng IG post ni Robin: “Pinanood ko uli sa regular showing ang pamilyang hindi lumuluha ni mam sharon cuneta sa greenhills theatre. Tunay na Napakagaling ng pagkakagawa ng pelikulang ito ang akala ko pareho lang ang aking magiging reaksyon katulad ng una ko itong pinanood pero hindi nagkaganon dahil mas nakita ko ang husay ng pagkakagawa nito lalo ang pagkakaganap ng mga artista. “Ibang iba si mam sharon dito mas naramdaman ko lalo ang mga dala dalang bagahe ng character niya kaya muli na naman akong napapalakpak sa confrontation scene niya sa mga nanloko sa kanya. Napakagaan ng pelikula dahil sa komedya nito pero may lalim ang tinutumbok dahil katotohanan ng ating kultura at pag uugali bilang mga pilipino ang hagupit. “Pagharap sa kalungkutan ng mga kababaihan bilang asawa at ina ang kamulatan ng obra na ito pati na rin ang pagiging magkaibgan na walang kapalit kundi damayan. Dasal ko ay panoorin ito ng mga kababaihan bata man o nakatatanda dahil ito ay kasalukuyan na nagaganap at siguradong kinabukasan ng marami. Marahil ay Kailangan din mapanood ito ng mga kalalakihan para magkaron din ng kamulatan sa mga golden girls. “Muli binabati ko ang lahat ng mga kasapi sa paggawa ng pelikulang ito.mabuhay ang woman power!”

Kamakailan ay kinumpirma ni Sharon na muli silang gagawa ng pelikula ni Robin under Star Cinema at magsisimula na silang ma-shooting ngayong buwan. *** Napanood na namin sa Cinemalaya ang kauna-unahang indie movie ni Sharon at hindi nga ito nakakahiyang ipagmalaki, though we previosuly wrote na parang natalbugan siya ni Moi Bien sa movie. Hindi na rin nag-react pa si Sharon sa batikos ng ilan na unlike Nora Aunor and Vilma Santos’ first entry to indie filmmaking, agad-agad ang critical victory ng mga ito at paglaban sa mga international filmfest. “Darating din tayo diyan. Hindi naman nasasabay-sabay ang lahat. Basta ang mas importante sa ngayon ay mapanood ng mas nakararami ang masaya naming pelikula kung saan I truly did a lot of things na never kong ginawa sa mga mainstream movies ko. “Dito deglamorize ako, pumayag akong iisa ang damit na suot ko maliban sa mga flashback scenes, naging lasenggera ako and yes, pumayag akong makipagluka-lukahan kay Moi,” kuwento pa ni Sharon sa role niya sa “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha” na showing na ngayon sa mga sinehan. sa direksyon ni Mes de Guzman.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.