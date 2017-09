Kalat na: Marian tinalakan, binantaan daw si Andrea Torres sa loob ng resto By Cristy Fermin

Siguradong kakain na naman ng pamba-bash ng mga tagasuporta ni Marian Rivera si Andrea Torres, mula agahan hanggang hapunan ay puro ampalaya at apdo na naman ang aabutin ng sexy actress, hindi imposible ‘yun. Palagi naman siyang inuupakan sa social media ng mga fans ni Marian, para ngang may hawak na baton ang leader ng tropa na sa isang kumpas lang ay agaran na silang umaatake, ganu’n kababangis ang grupong ito. Pasalamat ang mga tagasuporta ni Marian dahil edukada si Andrea, hindi siya kumikibo-sumasagot sa mga banat sa kanya, trabaho lang nang trabaho ang leading lady ni Dingdong Dantes sa serye nito. Pero nakawiwindang pala ang inabot ni Andrea mula kay Marian ilang buwan na ang nakararaan. Naitago pansamantala ang kuwento, pero may lihim ba namang hindi nalalantad, lumabas din ang senaryo kung paano tinalak-talakan ni Marian si Andrea nang dahil lang sa selos at bintang na baka agawin niya ang mister ng aktres. Matitinding salita ang ibinato ni Marian nang harap-harapan kay Andrea sa isang restaurant sa Kyusi. Nag-monologue si Marian, hindi na halos nakasagot si Andrea, windang na windang ang sexy actress sa kanyang mga narinig. Pinagbantaan pa ni Marian si Andrea na ipatatanggal sa kanyang show, huwag daw itong kakalabanin ni Andrea, dahil siguradong mawawalan siya ng trabaho. Parang sa gandang ‘yun ni Marian Rivera ay hindi nito kayang magsalita ng mga ganu’ng pananakot at paghusga, pero maraming nakarinig sa kanya, kaya maraming awang-awa kay Andrea Torres na nanatili lang na tahimik sa buong kaganapan. Makapangyarihan?

