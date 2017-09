Vicki Belo, Hayden Kho gumastos ng P80-M sa bonggang ‘Paris wedding’

OA naman ang kumakalat na balita na umabot daw sa P500 million o kalahating bilyong piso ang ginastos nina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho sa kanilang kasal na ginanap sa Paris, France.

Kaloka! Puwede nang ikabuhay ng isang buong bayan ang nasabing halaga kung totoo man ito. But of course, we did some research, at nalaman namin na more or less P80 million daw ang inilaang budget sa wedding nina Hayden at Vicki. Gosh! P80 million is P80 million, ‘no! Mamamatay na lang siguro ako sa mundong ito ay hindi pa rin ako makakakita ng ganitong kalaking halaga. Kung may ganyan akong pera, malamang na marami na akong napakasalang lalaki. Ha! Ha! Ha!

Why it costs that much? Kasi nga, sila ang sumagot sa pamasahe ng kanilang mga bisita na halos galing lahat dito sa Pilipinas. Siyempre, either first class or business class lahat ng mga ito sa eroplano. Plus their hotel accommodations sa Paris. Plus the gown and suit specially designed for them by famous designers.

Plus the food sa reception na nagkakahalaga ng P16,000 per head computed in Philippine currency na. Idagdag pa ang iba pang major expenses na malaki-laki rin kaya umabot ito sa P80 million. Talagang ginastusan ito ni Dra. Vicki dahil aminin naman natin na siya lang naman ang may pera sa kanila ni Hayden. Natural lang na siya ang gumastos dahil siya ang mayaman.

Kahit sabihin pang pumirma si Hayden ng pre-nup agreement with Dra. Vicki, malaki pa rin ang aasahan niyang pera pagdating ng panahon kahit sabihin pa nating hindi raw pera ang habol niya kay Vicki. The fact na meron silang anak ay tiyak nang buhay-hari si Hayden pagsapit ng tamang panahon. Kung kami rin naman ang nasa kalagayan ni Dra. Vicki, hindi namin panghihinayangang ibigay ang parte ng yaman namin sa lalaking tunay naming mahal.

Congrats kay Hayden and best wishes kay Dra. Vicki.