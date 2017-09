Horoscope, September 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Ito ang pinaka-masuwerteng araw kung magsusuot ka ng kulay na pula. Kung lagi kang magsusuot ng pula, mas madali mong mahihigop ang pera. Sa pag-ibig, kulay na pula din ang magpapalakas ng iyong sex appeal. Mapalad ang 5, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. Bukod sa pula ang silver ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Isang kaibigan ang mangangilangan ng tulong! Kaibigang hindi marunong magbayad ng utang. Hindi dapat ipautang ang salapi na nakalaan na sa iyong pamilya. Sa bandang huli, yong may mga utang sa iyo ang siya pang makaka-away mo. Mapalad ang 3, 9, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Yophiel.” Orange at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Mas magiging masarap ang feeling kung lagi kang nakangiti. Haluan ng saya ang pakikipagtransaksyon upang kumita ng mas maraming pera. Sa pag-ibig, imbis na ang kasuyo ang laging nagpapatawa, ikaw naman ang kumiliti sa kanya. Mapalad ang 4, 15, 22, 35, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Soda-Vinda-Rama.” Maroon at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Alam mo bang kapag suwerte ang mga Virgo susuwertehin ka rin? Ganon nga, sapagkat ang ruling planet mong Mercury ay siya ring ruling planet ng mga Virgo. Panahon ngayon ng mga Virgo, kaya bubuenasin ka rin. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Om-Gayatri.” Silver at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sundin lang nang sundin ang pinapagawa sa iyo ng kasuyo para hindi ka nya kulitin. Sa pagsunod sa iyong minamahal, mas marami kang suwerteng aanihin. Mapalad ang 2, 7, 16, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Asato-Om-Tomaso-Om.” Green at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mas madaling yumayaman ang mga Leo kung naka-expose sa lipunan. Sa pag-ibig, dalawa lang ang hantungan: kung hindi ka sikat, ang nilalang na iyong mapapangasawa ang sisikat. Mapalad ang 6, 17, 28, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Devasya-Ravaye-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kailangan ang sasakyan upang suwertehin ka sa pinansyal at pag-ibig. Ang mga Virgo ay nagtataglay ng planetang Mercury ay sinusuwerte kapag sila ay nagkakaroon ng sasakyan may plate number o may numerong 555. Mapalad ang 5, 14, 23, 28, 36, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Rama-Rama.” Silver at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Tama ang ginagawa mong unti-unting pag-iipon! Ngayon pa lang paglaanan na ang kapaskuhan. Sa pag-ibig, ngayon palang pag-isipan na ang pinaka-nakakakilig na regalo para sa minahamahal. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Marga-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Dadapo ang magandang kapalaran kung pula ang isuot mong kulay. Sa kulay na pula, maraming pera ang matatanggap. Pula din ang magpapasulak ng libido upang lalo pang sumarap ang romansa. Mapalad ang 6, 9, 24, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Shivoham-Dharmo-Om.” Bukod sa red mapalad ang pink.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang lagi kang pagpalain ng tadhana, magdasal muna bago simulan ang anomang gawain. Kung lagi kang tumatawag kay Lord mas maraming biyaya at grasya ang darating. Mapalad ang 5, 9, 23, 35, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shari-Dosya-Om” Blue at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Huwag maniwala sa mga pamanhiin. Kailangang maging praktikal upang yumaman. Sa pag-ibig, may lihim na pagnanasa sa iyo ang isang katabi na nakasuot ng green. Mapalad ang 2, 11, 25, 29, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Bukod sa green ang yellow ay buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ganyan talaga sa simula ang negosyo, lugi muna! Pagtagal-tagal kung iisip ka ng mga kakaibang gimmick lalakas din ang iyong benta. Sa pag-ibig, pagsuutin ng magandang damit ang kasuyo at siya ang dapat dumisplay sa inyong business site. Mapalad ang 6, 9, 24, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agla-Om” Gold at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ipatupad mo na ngayon ang mga balakin mo sa buhay. Sa halip na isip ang paganahin, kumilos ka agad ng kumilos upang lumago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, hinihintay ka na ng isang kaibigang Cancer. Mapalad ang 7, 15, 23, 33, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tantra-Om-Savitra.” Blue at lilac ang buenas.

