Naisuko na ang lahat kay BF By Beth Viaje Bandera

HELLO, Ateng Beth. Magandang hapon po. Ako po pala si Pau. May problema kasi ako. Parang nalilito ako sa tuwing naiisip ko yung araw na nakuha na ng BF ko yung pagkababae ko. Seventeen years old pa lang po ako tapos siya naman po ay 20 na. Natatakot kasi ako kung darating yung araw na iiwan niya ako. Seryoso naman siya sa akin pero parang guilty ako sa ginawa namin. Lasing kasi ako nang nangyari ‘yun. Pero hindi po ako buntis, ah. Binigay ko kasi sa kanya ang lahat noong May 13. Kasi kapag nasa school ako lalo na at pag-uusapan nilang yun tungkol sa mga ganon na bagay para akong umiiwas dahil ayokong malaman nila na isinuko ko na sa BF ko ang lahat. Natatakot kasi akong malaman ng magulang ko ang lahat. Ano po ang gagawin ko?

Pau Hi Pau! Wala ka nang magagawa, naibigay mo na,eh. Hindi na mababawi ‘yun. The best you can do now ay huwag mo nang ulitin. Matuto kang tumanggi at seryosohin ang pagtanggi. Baka lambing-lambingin ka lang ng BF mo, ibigay mo na naman! Kasi pwede niyang idahilan na nakuha na niya, so wala nang diperensya ang pangalawa o pangatlo o pang-10 mang pagniniig ninyo. Sana wag kang masanay na ibigay na lang sa kanya ang sarili mo… As of sa usapan, hindi naman business ng mga friends mo na ipa alam mo mga intimate na bagay na ganyan. At para hindi malaman ng parents mo, huwag mo nang ipagsabi sa iba ang nangyari sa inyo, kahit close pa sa yo. At huwag nang ulitin pa kahit committed pa kayo ng BF mo. May problema ka ba sa puso, relasyon, pamilya, trabaho o pinansiyal, itanong na iyan at tiyak na may sey diyan si Ateng Beth.

