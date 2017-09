Horoscope, September 08, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa kabila ng mga pagsubok, mas marami pang suwerte ang kasunod. Alalahaning malapit na ang Pasko. Ngayon pa lang subukan mo nang mag-ipon. Mas masaya ang Holiday Season kapag marami kang pera. Mapalad ang 1, 9, 24, 34, 48 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agara-Aum-Sandhapa.” Green at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kaiingitan ka ng iyong mga kaibigan, hindi mo kasi sila pinapansin! Minsan hindi ka dapat na maging mayabang. Sa pag-ibig, makuntento sa kasuyong Libra, masarap siyang rumomansa kaysa sa iba. Mapalad ang 4, 17, 24, 33, 42 at 47, Mahiwaga mong mantra: “Om-Nakiel-Om-Hagiel.” Purple at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Birthday ngayon ni Mama Mary. Unahin ang pagsisimba kesa sa lahat ng bagay. Sa ganyang paraan, pagpapalain ka ni Lord at lalo pang bibigyan ng maraming mga biyaya. Mapalad ang 6, 17, 29, 32, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Tetra-Halka.” White at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — May makikipag-text, wag mo siyang “replayan” kung hindi siya isang Libra. Sa pinansyal, imbes na ubusin ang oras sa pagpe-Facebook, mag-isip ng pagkakakitaan na may kaugnayan din sa social media. Mapalad ang 5, 9, 22, 24, 35 at 49. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Gayatri-Om.” Green at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pinansyal, mag-ingat, isang Leo na madakdak ang ra-racket sa iyo. Sa pag-ibig, mas masarap karelasyon ang mga matataba, sa kanila ka liligaya. Mapalad ang 6, 8, 28, 36, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Araanam-Om-Kabalam.” Orange at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Itataas ka na naman ng lipunan. Ang problema kung paano ka magpapakumbaba upang hindi ka kaiingitan. Sa pag-ibig, awayin mo na ang lahat wag lang ang kasuyong sumpungin. Mapalad ang 5, 14, 23, 30, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Om.” Gold at purple ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Isarado ang bibig at manahimik! Sa pinansyal, mas malaking halaga ang kikitain kung hindi ka na mamimintas. Sa pag-ibig, okay lang na may pagkukulang ang kasuyo, ganoon ka rin naman – quits na kayo! Mapalad ang 7, 14, 25, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Om-Obre-Om.” Blue at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Labis ang pagmamahal sa iyo ng kasuyo kaya madali siyang magselos. Mamayang gabi, romansahin mo siya nang todo upang mawala ang paghihinala. Sa pinansyal, magnegosyo ng kalakal na may kaugnayan sa pagkain, upang yumaman ka. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Om-Halka.” Magenta at beige ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panahon na upang gamitin ang iyong likas na karisma, kung hindi maiiwasang makikipagrelasyon sa maling nilalang, dapat na magkapera ka. Sa pag-ibig, sa pagiging tapat sa kasuyo mas magiging maligaya ang buhay. Mapalad ang 5, 19, 28, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Chandaya-Om-Govinda.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Tanging tadhana lamang ang makapagsasabi kung may ligaya pang naghihintay? Ngunit hindi dapat malungkot, may isang Aries na nanghihinayang sa iyo—sunggaban mo agad. Sa pinansiyal, di baleng gumastos, basta ito ay para sayong ikaliligaya. Mapalad ang 1, 9, 18, 28, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Maroon at black ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Baka di mo napapansin nao-overwork ka na. Maglibang, makinig ng musika habang nagpe-Facebook. Sa pag-ibig, iwasang makipag-chat sa mga hindi kakilala, mapapahamak ka lang. Mapalad ang 8, 15, 26, 34, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Veda-Aum-Puranha.” Purple at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kahit yumaman ka, tandaan na ang masarap na pagtulog ay hindi nabibili ng salapi. Sa pag-ibig, hindi matutumbasan ng anumang halaga ang pagmamahal na ipinapadama sa iyo ng kasuyo. Pag-uwi ng bahay, i-kiss mo siya! Mapalad ang 4, 13, 22, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Om.” White at maroon ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansyal, kung pabago-bago ka ng desisyon paano ka yayaman? Pumirmis sa iisang layunin at iisang negosyo lamang, may kaugnayan sa tubig at likido. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Scorpio. Mapalad ang 2, 17, 26, 34, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Kastha-Aum-Raga.” Red at orange ang buenas.

