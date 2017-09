Ejay: Hinahanap ko na ang tunay kong ama, handa na akong makaharap, makilala siya! By Ervin Santiago Bandera

DESIDIDO si Ejay Falcon na makita at makilala ang kanyang tunay na ama. Sa katunayan, nagsimula na siyang makipag-meeting sa mga taong posibleng makatulong para mahanap ang kanyang French father. Nakachika namin si Ejay kamakailan at sinabi nga niya na araw-araw niyang ipinagdarasal na sana’y magkaharap na sila dahil napakarami niyang gustong sabihin dito. Noon kasi, ang laging sinasabi ng binata ay hindi pa siya handang makita ang biological father, at nahihiya raw siya sa pamilyang nagpalaki sa kanya. “Ngayong ready na ako. Actually, noong pumunta ako sa France two years ago para sa TFC, feeling mo nandiyan lang sa tabi mo. Pagdating ko sa France, feeling ko ‘nakasalubong ko na pala. So, handa na ako. May mga tao na akong kinakausap na puwedeng tumulong. So sana ay mahanap ko,” pahayag ni Ejay. Ang kanyang stepfather na si Ernesto Falcon ang nagpalaki kay Ejay sa isang lugar sa Mindoro. Aniya, 13 years old siya nang malaman ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Nangako naman ang aktor sa kanyang stepfather na kahit makilala na niya ang tunay na ama ay hinding-hindi magbabago ang pagmamahal niya sa kanyang kinalakihang pamilya. “Sila ‘yung tumatayong ilaw at haligi ng tahanan, at napakalaki ng utang na loob sa kanila at mahal na mahal ko sila,” emosyonal na chika ni Ejay sa Magandang Buhay. Happy din ang lovelife ngayon ni Ejay. Going strong pa rin ang relasyon nila ng dating aktres at Starstruck avenger na si Jana Roxas. “Okay naman, masaya kami. Pero siyempre hindi namin minamadali ang mga bagay-bagay (kasal). Masyado pang maaga. Pero alam naman natin na pag tayo’y in love or nasa isang relasyon, alam naman natin na sana. “Nandu’n yung hope mo na sana siya na, pero mahirap magsalita nang tapos,” aniya. Samantala, ibang-ibang Ejay Falcon naman daw ang mapapanood ng madlang pipol sa bagong afternoon series ng ABS-CBN na The Promise Of Forever under Dreamscape Entertainment. Siya ang magiging third party sa loveteam nina Ritz Azul at Paulo Avelino. Sa trailer pa lang ay mukhang matindi ang magiging sagupaan nila ni Paulo para sa pagmamahal ni Ritz. Magsisimula na ito sa Sept. 11 sa Kapamilya Gold kapalit ng The Better Half.

