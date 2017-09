Sikat na aktor maiksi ang pasensya, madaling uminit ang ulo By Cristy Fermin Bandera

MAGANDA ang imahe ng isang guwapong male personality. Matulungin siya, matalino, ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya. Pero sa likod pala nu’n ay may kakaibang ugali rin ang lalaking personalidad. Madali palang mag-init ang kanyang ulo. Sa konting bagay lang pala ay agad na siyang naninigaw, marami na siyang kuda, ayon sa kanyang mga katrabaho ay kabaligtaran ‘yun ng magandang imaheng ikinakambal sa kanya. “Kulang siya sa pasensiya. Maigsi ang pisi ng pasensiya niya. Hiindi lang niya magustuhan ang isang bagay, e, mainit na agad ang ulo niya. “E, ang ganda-ganda pa naman ng image niya, di ba? Malapit siya sa maliliit, matulungin siya sa mga nangangailangan, pero madali naman palang mag-init ang ulo niya kahit dahil lang ‘yun sa maliliit na bagay,” simulang kuwento ng aming source. Nu’ng minsang makiusap sa kanya ang staff ng isang talk show na iinterbyuhin siya sa kanilang bahay ay pumayag naman ang guwapong aktor. Maagang dumating sa bahay niya ang production staff, inayos ng mga ito ang kanilang sala, kung saan gaganapin ang interbyu. Patuloy ng aming impormante, “Naku, pagdating niya, e, kitang-kita ang pagkainis niya! Nagsalubong agad ang mga kilay niya, tinanong niya agad ang isang staff kung kailangan daw ba talagang baguhin ang ayos ng sala niya para lang sa interview? “Part lang naman ng sala niya ang ginalaw, hindi naman ang kabuuan, pero nag-init na agad ang ulo niya. Dumabog na siya nang dumabog, matagal bago siya lumabas sa bedroom niya para sa interview. “Ganu’n kakitid ang pasensiya niya, mabilis siyang mairita. Siguro, e, dahil na rin sa sobrang pagod niya sa pagtatrabaho niya ‘yun at iba pang mga raket niya. “Kundi naman pala niya kayang dalhin ang multi-tasking, e, di pumili na lang siya ng mga gagawin niya para hindi nag-iinit ang ulo niya, di ba? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kailangan pa bang patunugin nang pagkalakas-lakas ang doorbell n’yo para matumbok n’yo lang kung sino ang lalaking ito na sobrang bilis ang pag-iinit ng ulo?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.