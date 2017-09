Sharon hinamon: Tigilan na ang emote, pasabugin na ang mga dapat pasabugin By Cristy Fermin Bandera

MARAMI nang nauumay sa mga posts ni Sharon Cuneta. Ginagawa raw kasing manghuhula ng Megastar ang publiko. Kung anu-anong salita ang binibitiwan niya, may tinutumbok siyang problemang personal, pero kapag tinatanong naman siya ay wala siyang masabi. Kapag paulit-ulit kasi na hindi naman malinaw kung ano talaga ang problema ay kinasasawaan din, kaya ang hamon ng mga kababayan natin kay Sharon, magpakadiretso na kasi siya kung ano talaga ang bumabagabag sa kanya. Si Senador Kiko Pangilinan ba ang kanyang tinutukoy? Kung may matinding problema na ang kanilang pagsasama ay hindi dapat ang publiko ang kanyang pagsumbungan. Kailangang pag-usapan nilang mag-asawa kung anuman ang mga diperensiya sa kanilang relasyon. Hindi ‘yung ganyan na post siya nang post ng mga makahulugang litanya, umiiyak siya kapag kumakanta, natural lang na nang dahil du’n ay nabubulabog niya ang kamalayan ng mga sumusubaybay sa kanya. Magpakatotoo na sana ang Megastar. Kung anuman ang nagaganap sa kanyang buhay ay mauunawaan naman ng ating mga kababayan. Hindi naman ito ang una, maraming beses na siyang nabigo sa pakikipagrelasyon, pero tanggap na tanggap at mahal pa rin siya ng publiko. Tama na ang mga pag-eemowt, pakiusap ng mga nakakausap namin, nakakaumay na raw kasi ang mga inilalabas na posts ni Mega sa kanyang social media account.

