Satanas at ang impiyerno, totoo o kathang-isip?

NAGBABALA ang Simbahang Katolika sa pagkalat ng “Satanic rosaries” o rosaryo na gawa ng Satanic cult.

Makasisira raw ang rosaryo sa mga gagamit nito, ayon sa simbahan.

Diyos ko po, tinatakot naman nila ang mga miyembro ng simbahan!

Si Satanas o ang demonyo at impiyerno ay mga imbento o kathang-isip lang ng early Christian church na ngayon ay pinaniniwalaan ng lahat ng Christian religions, maging Catholic o Protestant.

Ang Italianong makata o poet na si Dante Alighieri (1265-1321) ang nagsulat tungkol sa biyahe raw niya sa impiyerno sa kanyang Divine Comedy na naging modelo ng early Christian church.

Ang impiyerno ay tinawag na Dante’s Inferno na punong-puno ng apoy.

Of course, kathang-isip lang ni Alighieri yun.

Naipasa hanggang ngayon ang paniniwala sa impiyerno at demonyo.

May isang relihiyon nga na nagtuturo na naghihintay ang isang lugar na “dagat-dagatang apoy” sa mga hindi miyembro kapag ang kanilang kaluluwa ay umalis sa katawang-lupa.

***

Kung totoong si Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano ay sangkot sa pagsalakay sa Lapanday Foods Corp. sa Davao City noong Abril, kailangang maalis siya sa Gabinete ni

Pangulong Digong.

Ang pagsalakay sa banana company, na sinunog at naging resulta ng pagkawala ng trabaho ng 100 empleyado, ay isang act of terrorism.

Walang lugar ang isang terorista sa gobyerno ni Digong.

***

Rodrigo Roa Duterte has been trying to reach out sa mga Kaliwa nang ipinasok niya ang ilang makakaliwa—sina Judy Taguiwalo, Mariano at Liza Maza sa kanyang Gabinete.

Ang appointment ni Judy Taguiwalo bilang social welfare secretary ay ibinasura ng Commisson on Appointments o CA.

Siguro akala ng Communist Party of the Philippines, na ang armed group ay ang New Peoples Army (NPA), na ang pag-aalo (appeasement) ni Pangulong Digong sa kanila ay tanda ng kahinaan.

Nagkakamali sila dahil ang layunin lang ni Digong ay upang magkaisa ang bansa na ang problema ay ang pinakamatagal na communist insurgency sa buong mundo.

Pero ngayong naibunyag na ang report ng mga nasa likod ng pagsalakay sa Lapanday Foods, na kinumpirma ng military intelligence, baka si Digong pa ang mag-udyok sa CA na ibasura ang appointment ni Mariano.

***

Maganda ang layunin ng NPA noon: ipagtanggol ang mga maliliit na tao sa kanayunan sa mga abusadong landlords, politicians at sundalo.

Pero ngayon ay na-ging mafia na ito, kumokolekta ng pera sa mga malalaking kumpanya na may pabrika o construction o mining sites sa mga ilang na lugar.

Sinusunog ng NPA ang mga equipment ng mga kumpanya na hindi nagbibigay sa kanila.

Dahil dito ay napipilitan ang mga kumpanya na magbayad sa NPA ng “revolutionary taxes” dahil hindi naman sa lahat ng sandali ay napoprotektahan sila ng gobyerno.

***

Magpapadala ang gobyerno ng Bangladesh sa Pilipinas upang hikayatin ang ating gobyerno na ma-recover ang mahigit na $81 million na ninakaw sa kanilang accounts sa New York Federal Reserve at nakarating sa isang bangko sa Maynila.

Narecover ang P780 million kay Kim Wong, isang junket operator, na nagsoli ng nasabing malaking halaga nang malaman nito na ang ibinayad sa kanya ng ilang kliyente ay galing sa nakaw.

Pero hanggang ngayon ay hindi pa siya pinasasalamatan ng Bangladesh government sa kanyang act of honesty.