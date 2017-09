Sanya sa mga retokadang artista: Wala namang masama, hindi ka naman nila sinaktan at inapakan! Bandera



WALANG masama at hindi krimen kung magparetoke man ang isang artista. ‘Yan ang paniniwala ng Kapuso actress na si Sanya Lopez nang matanong tungkol sa mga celebrities na produkto ng siyensiya. Ayon sa dalaga, karapatan ng bawat tao na magdesisyon para sa kanyang sarili at kung gusto nitong sumailalim sa cosmetic enhancement o mas pagandahin pa ang kanyang itsura at katawan, walang pwedeng mabawal o magdikta sa kanya. “I respect kung meron mang cosmetic surgery na ginawa sa kanila. Sa akin kasi, kung anuman yung napagawa sa ‘yo, o kunwari nagpa-surgery sila, as long as wala ka namang ibang tinatapakang tao, wala kang sinasaktan, maging masaya na lang tayo.” ayon kay Sanya sa isang panayam. Dugtong pa ng leading lady ni Rocco Nacino sa afternoon series na Haplos, “Maging happy na lang tayo kung saan sila masaya. Hindi ka naman nila sinaktan, hindi ka naman nila inapakan.” Isa si Sanya sa mga celebrities na pinagtsitsismisang “retoke beauty” pero itinanggi na niya ito sa huling panayam ng press sa kanya. Aniya, hindi siya nagpalaki ng boobs at wala siyang pinaopera sa mukha niya. May binago lang daw sa kanyang ngipin kaya siguro parang may nagbago rin sa kanyang itsura. Tungkol naman kay Rocco, inamin ni Sanya na nag-level na ang friendship nila ng binata, lalo na ngayong halos araw-araw silang magkasama dahil sa taping ng Haplos kung saan gumaganap silang magdyowa. Nagse-share na raw sila ngayon ng secrets sa isa’t isa at mas komportable na silang gawin ang maiinit at maseselang eksena nila sa Haplos. Pero aniya, wala pa sila sa level na nagsasabihan ng “I love you”, “Para sa akin, hindi minamadali ang bagay na ‘yan. Ang focus ko kasi ngayon, nasa trabaho. Gusto kong mas pagbutihin pa ang mga ginagawa ko sa Haplos. Para kasing mahirap mahati ang atensyon mo. Ngayong binigyan ako ng ganito kalaking project, gusto ko munang ibigay yung 100 percent ko sa work,” paliwanag ng dalaga. Samantala, naging makabuluhan naman ang kaarawan ni Sanya matapos mapasaya ang mga pasyenteng nasa Philippine Orthopedic Center. Nag-organize ng charity event doon ang GMA Artist Center bilang post-birthday celebration ng aktres. q q q Sulit na sulit ang pagdiriwang ng mga Kapusong Dabawenyo ng Kadayawan Festival ngayon taon dahil mismong si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang nanguna sa mga bigating artistang nakisaya sa Davao nitong Agosto. Sakay ng Kapuso float ang Alyas Robin Hood lead actor sa ginanap na Pamulak sa Kadayawan o Kadayawan Float Parade noong Aug. 20. Kasama pa ni Dingdong sa float ang kanyang mga leading lady sa serye na sina Andrea Torres at Solenn Heussaff. Hindi pa natapos dito ang kasiyahang hatid ng ARH dahil noong hapon ding iyon, nagtungo sina Dingdong, Andrea, at Solenn sa SM City Davao para sa isang Kapuso Mall Show. Kasama nilang nagpakilig dito ang co-stars nilang sina Dave Bornea at Lindsay de Vera. Malalakas na hiyawan din ang sumalubong sa cast ng bagong primetime series na My Korean Jagiya noong Aug. 18. Pinangunahan ng Philippine TV’s Sweetheart na si Heart Evangelista ang Kapuso Mall Show sa SM City Davao. Mainit din ang pagtanggap ng mga Dabawenyo sa Kapuso actor na si Alexander Lee na siyang leading man ni Heart sa serye. Bago pa sumampa sa stage si Alexander, double kilig treat na ang pinadama ng co-stars niyang sina Edgar Allan Guzman at Myke Solomon. Ang bagong hosts ng All-Star Videoke na sina Solenn Heussaff at Betong Sumaya naman, nagpatikim ng kantahan at katatawanang dapat abangan sa pagbabalik ng hit musical game show sa parehong mall show. Game na game ang mga Dabawenyo sa pagkanta at paghula ng lyrics kasama sina Solenn at Betong. Kamakailan naman, ang cast ng highest rating daytime drama na Ika-6 Na Utos ang naki-bonding sa kanilang loyal fans sa Kapuso Mall Show sa Gaisano Mall Davao. Ipinakita ng mga Dabawenyo ang suporta nila sa programa sa mainit na pagtanggap sa mga bidang sina Sunshine Dizon, Ryza Cenon, Mike Tan at Gabby Concepcion. Sinimulan ng Mulawin vs. Ravena ang pakikiisa ng Kapuso Network sa Kadayawan Festival ngayong taon sa pamamagitan ng isang Kapuso Mall Show sa Gaisano Mall Toril kasama sina Miguel Tanfelix at Derrick Monasterio noong Aug. 12.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.