Jake Zyrus kinain ang pride, unang nakipagbati sa ina By Cristy Fermin Bandera

SO, bati na pala ang mag-inang parang ilang araw pa lang ang nakararaan ay parang aso’t pusa sa pag-aaway, di nga ba’t inisip pa ni Raquel Pempengco na kasuhan si Jake Zyrus at ang produksiyon ng Maalaala Mo Kaya? Pagkatapos magkukuda ni Aling Raquel ay heto, maayos na pala silang mag-ina, nagkausap na raw sila kahit sa telepono lang. Mukhang manonood pa nga ng concert ni Jake Zyrus ang kanyang mommy. Magandang balita ‘yun, kung ganu’ng nagkausap na pala sila, mas magandang kuwento kung totoo ngang si Jake Zyrus pa ang tumawag sa kanyang ina para matapos na ang kanilang problema. Tama lang ang ginawa ni Jake dahil magiging nega ang kanyang dating, mas kapuri-puri ang isang anak na unang sumuko sa kanyang magulang, kahit gaano pa katindi ang sakit ng kanyang loob sa masalimuot niyang pinagdaanan. Tanggap na rin daw ni Aling Raquel ang bagong karelasyon ni Jake, ang dalagang nutritionist na si Shyre Aquino, kung saan daw maligaya si Charice ay du’n na rin ang kanyang ina. Harinawang maging permanente na ang magandang samahan ng mag-ina, itapon na nila dapat ang mga kuwento ng nakaraan, magsimula uli sila sa unang hakbang.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.