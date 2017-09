Alden walang paki kung masaktan basta para sa fans By Cristy Fermin Bandera

TALAGANG hindi na maitatago sa kahon ang Pambansang Bae. Hanggang sa Paris, France ay kalat na kalat na ang kasikatan ni Alden Richards. Masama pa ang kanyang pakiramdam nang dumating sa Paris para dumalo sa kasal nina Hayden Kho at Dra. Vicki Belo, pero nagkaroon siya nang mahabang pahinga sa biyahe, kaya nakapag-ipon ng energy ang singer-actor. Nang mabalitaan ng mga kababayan natin na maraming artistang dumayo sa Paris para sa kasalan ay naglaan agad sila ng panahon para makarating sa venue ng wedding. Isa si Alden Richards sa mga tinilian at hiningan ng pagkakataong makasama sa picture ng mga Pinoy. Mabait sa kanyang mga tagasuporta si Alden, kapag may mga provincial shows nga siya ay hirap siyang i-escort ng mga tagaroon, dahil siya pa mismo ang nakikiusap sa security na pabayaan lang na makalapit ang mga ito sa kanya. Natural, kapag may nangyari kay Alden ay ang mga ito ang mananagot, kaya ganu’n na lang kahigpit ang ginagawang pagbabantay sa kanya. Sabi ng isang source sa amin, “Napakabait na bata. Very generous siya sa oras, hindi niya kayang tiisin ang mga fans na lumalapit sa kanya. “Hindi bale na siyang masaktan dahil may mga fans na nangungurot, basta ang importante sa kanya, e, marami siyang napapasaya. “Bibihira ang mga artistang ganu’n. Umiiwas sa crowd ang marami sa kanila, pero kakaiba si Alden. Pinagbibigyan niya ang mga supporters na lumalapit sa kanya. “Kahit sa ibang bansa, ganu’n ang scenario, pinagkakaguluhan talaga siya at pinagbibigyan niya ang mga fans sa pakikipag-selfie sa kanya,” papuri pa ng aming source sa Pambansang Bae.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.