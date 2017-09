Horoscope, September 05, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magtakda ng definite chief aim! Wag magpabago-bago ng isip. Ipaloob sa subconscious mind ang dalawang matibay na layunin: Pagpapayaman at maligayang pag-ibig. Simulan mo na ngayon. Isulat sa malinis na papel ang mga dapat gawin. Mapalad ang 5, 9, 18, 23, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dosya-Om.” Silver at violet ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Pagpasensiyahan ang atribidang kasuyo. Yan talaga ang role mo sa mundo – ang magparaya. Sa pinansiyal, isang kaibigang ang mangungutang, pautangin mo siya upang kapag ikaw naman ang nagipit may magpapautang din sa iyo. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Surya-Om-Pad-Meh-Om.” Blue at white ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Iwasan ang labis na pagtulong sa iba, baka na aapektuhan na ang budget ng pamilya. Ang kadalasang nangyayari sa bandang huli kung sino pa ang tinutulungan mo sila pa ang maninira sa iyo. Isa lang ang dapat pagkatiwalaan – ang kasuyo mong mapagmahal. Mapalad ang 6, 9, 22, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Om”. Lilac at red ang bueans

Gemini – (May 21-June 21)— Panatiliin ang pagiging matapat, iwasang mandaya ng kliyente. Sa pag-ibig, sa pamamagitan ng mahusay na boladas, mapapa-Oo mo ang kasuyo sa isang bagay na matagal mo ng hinhingi sa kanya. Mapalad ang 2, 16, 22, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Hare.” Violet at beige ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Sa pag-ibig, isama ang kausyo sa isang social gathering. Sa isang pagtitipon may malaking oportyunidad ng pagkakaperahan ang biglang darating. Mapalad ang 2, 17, 28, 33, 43 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Arkaye-Aum-Arkaye-Om.” Pink at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Kaya hindi ka kumikita ng malaking halaga, pinapatulan mo kasi ang mga intriga. Sa pag-ibig, isang kaibigan ang aagaw ng iyong atensyon, mabibighani ka sa kanya. Wag kang agad-agad na bibigay. Mapalad ang 4, 18, 28, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Yellow at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Abalang-abala ka sa araw na ito, unahin ang gawaing may kaugnayan sa pag-ibig at salapi. Sa pinansyal, aangat ang graph ng pagunlad. Sa pag-ibig, isama ang kasuyo sa pagsisimba. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-Heh-Vau-Weh.” Gray at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Gawing inspirasyon ang mga taong malapit sa iyong puso! Mamayang gabi bigyan ang kasuyo ng matamis na halik upang matuwa naman siya sa iyo. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Dosya-Om.” Purple at violet ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—May problema kung lagi mong inuuna ang sarili mong gusto. Maging concern ka naman sa kalagayan ng iba. Sundin ang ipinapagawa sa iyo ng mahal mo sa buhay. Makikita mo, higit kang uunlad at mas magiging maligaya. Mapalad ng 7, 10, 19, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Verbana-Hasta-Om.” Green at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Wag magtataray, alalahaning ang lahat ay nadadaan sa magandang usapan. Sa pag-ibig, kung laging mainit ang ulo, lalo ka lang papangit, ngumiti at maging masaya. Mapalad ang 1, 18, 27, 35, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Smile though your hearts is aching.” Pink at orange ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Kung alam mong kumikita ka, mag-invest pa ng mag-invest. Sa pag-ibig, painiting muli ang relasyon, yayain sa isang dinner date ang kasuyo. Mapalad ang 6, 12, 24, 39, 45 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Krisna-Om”. Gold at purple ang buenas

Aquarius – (January 20 – February 18)—Kung hindi ka iibig muli, may babala ng karamdaman. Tama, alam mo bang ang masayang emosyon ang magpapasigla sa iyong immune system at career. Kapag wala ka nito – “love” -, madidepress ka na naman. Mapalad ang 4, 10, 27, 33, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Red at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Wag pagsawaan ang ginagawa. Ituloy lang ang kasalukuyang career, darating din ang araw kusang lalaki ang kinikita. Sa pag-ibig, dagdagan pang lalo ang pagte-text sa kasuyo upang kunwari mahal na mahal mo siya at lagi mo siyang na aalala. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhar-Masya-Sava-Om.” Silver at white ang buenas.

