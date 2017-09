Aalug-alog na boobs ng dating sikat na aktres pinagtsismisan sa grocery By Cristy Fermin Bandera

WALA talagang forever lalo na kung popularidad ng mga artista ang pag-uusapan. May panahong maningning ang kanilang bituin, pero darating at darating ang paglamlam, parang hindi na sila pinapansin. Sa isang malaking pamilihan ay maraming nakakita sa isang dating sikat na sikat na aktres, kasama niya sa pag-iikot ang kanyang mga anak at ilang yaya, bonggang-bongga sa mga pagkain ang itinutulak na cart ng babaeng personalidad. Hindi alam ng mga miron na siya pala ang dating sikat na aktres, pero sa malayuan habang lakad siya nang lakad ay pinagpistahan na siya, paano raw siyang papayat kung ganu’n siya katinding mag-grocery ng mga pagkain? “Actually, hindi siya nakilala ng mga naggo-grocery, basta ang tingin lang sa kanya ng mga nandu’n, e, ordinaryong tao na talagang mahilig lang sa mga pagkain. “Nagbubulungan ang mga utaw, nakita kasi nila na habang naglalakad ang girl, e, umaalug-alog ang mga taba-taba niya sa hita. Natural, nakakaagaw ‘yun ng pansin ng mga shoppers, di ba? “Nu’ng makita na siya nang malapitan ng mga namimintas, e, nagulantang silang lahat! Si ____ (pangalan ng magandang aktres) pala ang babaeng kumakalug-kalog ang boobs at sumasali rin sa pag-alog ang mga sobra-sobrang fats niya sa hita! “Naloka ang mga miron, tiningnan nila kung anu-ano ang laman ng cart niya. Dyusko! Puro pampataba! Parang pinakyaw na niya ang mga pasta, sobrang dami rin ang mga binili niyuang cold cuts! “Ang kanilang bulungan, paano raw naman papayat ang girl kung ganyan siyang mag-grocery? Nakakaloka! Talagang pinagpistahan siya nang husto sa lugar, samantalang wala naman siyang dahilan sa pagpunta du’n kundi ang mag-grocery!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Wala na raw kasing nagkakagulo para magpa-picture sa aktres, parang wala nang masyadong nakakakilala sa kanya, samantalang dati nga naman ay hindi siya puwedeng maglakad sa mga lugar na matao dahil siguradong mama-mob siya. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, baka paluin kayo ng bareta ng source kapag hindi n’yo pa nahulaan kung sino ang bumibida sa kuwentong ito!

qCasino nu’ng Sabado nang gabi. Umuwing maligaya at kuntento ang lahat ng nanood.

Maligayang bati sa OPM Icons minus Rico J. Puno! q q

