Alden binigyan ng bahay at kotse ang dicoverer

I HAVE so much respect kay Alden Richards kahit noon pa man. Isa talaga siyang role model sa mga kabataan dahil napakaganda ng disposisyon niya sa buhay.

Hindi lang basta mabait, masipag at marunong din siyang magpahalaga ng relasyon sa bawat taong nakakasalamuha niya sa negosyong ito.

Nakita n’yo naman kung paano siya kumayod – day and night – para lamang maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. And it really paid off. Magmula nang makatsamba siyang makilala nang husto sa Eat Bulaga, hindi na niya ito pinakawalan at pinabayaan.

Nakinig siya sa mga payo sa kanya ng mentors niya and remained as humble as he can. Ngayon, isa na siya sa maituturing na richest kid in town but still working like no one else. And take note, marunong siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan at mabait sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay.

I heard nice stories about this young man. Yung discoverer niya ay balitang niregaluhan niya ng bahay at kotse. Yung mga dating kaibigan niya ay nadadalaw pa rin niya hanggang ngayon basta may chance and the people na naging tulay sa kanyang pagsikat ay binabalikan niya para kumustahin. Kaya kita niyo naman, patuloy siyang binibiyayaan ni Lord.

Minsan ay pumunta ako ng Biñan, Laguna. Isinama ako ng kaibigan kong very close kay dating Mayor Alonte. Ikinuwento sa amin na ang pamilya Alonte ay very close kay Alden at noong nagsisimula pa lang daw ang binata ay todo-suporta ang pamilya nito sa kanya sa maraming pagkakataon.

Alam n’yo ba kung paano ibinabalik ni Alden ang gratitude nito sa pamilya Alonte? Tuwing may events sa Biñan, kusang dumadalaw ang aktor sa pamilya Alonte. Nagpi-perform nang walang bayad. Hindi lang daw isang beses iyon, he has been doing that for a couple of years na mula nang sumikat siya. Ganoon siya kung tumanaw ng utang na loob.

Kaya mahal na mahal namin ang batang ito at kahit taga-kabilang istasyon kami, he texts us para magpasalamat tuwing may nababanggit kami sa radyo o nasusulat sa aming columns na maganda about him. Kung naki-criticize naman namin siya ay hindi niya ito minamasama.

Unlike many stars sa ABS-CBN kung saan kami naglilingkod, pag may maganda kang nasasabi about them, ni hindi marunong magpasalamat kahit via text lang pero makanti mo lang ng konti, chances are sa korte kayo magkikita. Kabastusan, di ba? Kaya alam na namin kung sino ang mga artistang aalagaan at kung sino ang hindi na namin tutulungan.

Malayo pa ang mararating ni si Alden Richards. We will pray for his success.