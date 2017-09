Horoscope, September 04, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Babalik ang tagumpay at suwerte, basta ang mahalaga, payapang lagi ang isipan. Matapos magsimba pagnilaynilayan ang naging accomplishment noong nakaraang taon. Sa pag-ibig, iplanong mabuti ang susunod na pakikipag-date sa kasuyong mahilig. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 31, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sahatsha-Arva-Om.” Gold at beige ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag mangako kung hindi tutuparin! Mabibingit ka na naman sa mga pagkakautang na hindi kayang bayaran. Sa pag-ibig at pinansyal, isang malapit na kaibigang Libra ang maaari mong malapitan. Mapalad ang 6, 12, 21, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Krisna.” Red at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Para maiwasan ang nauuso na namang karamdaman, kumain ng maraming prutas at sariwang gulay. Alalahanin mong kapag malakas ang pakiramdam, bukod sa hindi tatablan ng karamdaman, may masarap na romansang naghihintay. Mapalad ang 6, 9, 22, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Trata-Savitra-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo rin. Itapon na sa basurahan ang pagpapatansya at mga pangarap na hindi naman natutupad. Kailangang mabuhay ka sa realidad upang lumigaya at umunlad. Mapalad ang 7, 13, 17, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Sha-Ri-Aum-Padhani.” Silver at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag magdesisyon ng nakabatay sa damdamin. Sikaping magpasya gamit ang utak upang tumabo ng malaking halaga. Sa pag-ibig, i-orient ang kasuyo sa mga bagay na pagkakaperahan, upang mas madali kayong yumaman. Mapalad ang 4, 18, 27, 37, 46 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Agla-Om.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Iwasang magyabang, marami na namang maiingit sa iyo. Mas mabilis na lalago ang kabuhayan kung pananatiliin ang pagiging low profile. Sa pag-ibig, wag masyadong dominahan ang kasuyo, baka nasasakal na siya, bigla kang iwanan. Mapalad ang 3, 6, 15, 24, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Yantra-Om.” Orange at maroon ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lagi ka na lang kinakapos sa oras! Wag na kasing umistabay. Gawin agad ang mga proyektong nasa isip. Ito ang panahon upang ikaw ay yumaman. Sa pag-ibig, magbigay ka rin ng oras sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 3, 18, 33, 34, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arkaye-Om-Savitre.” Blue at yellow ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Habang sagana, dapat na mag-ipon. Tama ang ginagawa mong pagi-invest sa mga bagay may kaugnayan sa pagkain at butil. Sa pag-ibig, ipaglaban ang kayusong Aquarius. Mapalad ang 4, 17, 26, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Maya-Beeja-Om.” Orange at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Umiwas sa mga kabarkdang walang naituturong maganda. Panahon na, upang ang mga bagay na may kaugnayan sa salapi ang pahalagahan. Sa pag-ibig, obvious namang ang salapi ang nakapagbibigay ng isang mas maligayang suyuan. Mapalad ang 5, 14, 29, 31, 33, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Om-Tarah-Jawalah-Om.” Silver at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Gamitin ang utak sa halip na ang prinsipyo. Sa ganyang paraan mas madaling uunlad ang inyong kabuhayan. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipagrelasyon sa isang Gemini. Mapalad ang 4, 15, 24, 29, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Grahala-Aum-Dosya.” Pink at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi nasusukat sa maluhong pamumuhay ang sinasabi nilang mayaman! Magtipid ka, yan ang “sure” na daan sa pagyaman. Tama ang mungkahi ng kasuyo, wag kang masyadong mayabang upang mas mabilis kayong yumaman. Mapalad ang 1, 19, 28, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Siddhi-Om-Mori.” Purple at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kapag masyado kang pesemista at nag-iisip ng negatibong bagay, lalo ka lang maghihirap. Sa pag-ibig, sundin ang mungkahi ng kasuyong Leo sa pamamagitan ng lakas ng loob mas mabilis kayong uunlad Mapalad ang 5, 17, 22, 28, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Khangaya-Aum-Dyanama.” Green at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi dapat ipagmalaki ang mga nagawang kabutihan! Sa pagpapakumbaba, lalo kang sasagana. Sa pag-ibig, walang magagawa sa kagustuhan mo ang kasuyong Cancer, maa-under mo na naman siya. Mapalad ang 3, 15, 18, 27, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Namah-Om-Mitra.” Purple at green ang buenas.

