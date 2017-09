Joshua Garcia napaiyak: Ramdam ko po ang mga paghihirap ng tatay ko!

MARAMING pinaiyak si Joshua Garcia nang mapag-usapan ang tungkol sa kanyang tatay sa guesting niya sa Magandang Buhay kamakailan.

Hindi napigilan ng binata ang maging emosyonal habang nagkukuwento ng na-ging buhay nila ng kanyang ama na si Gaudencio Garcia. Ayon sa ka-loveteam ni Julia Barretto sa pelikulang “Love You To

The Stars And Back”, grabe ang paghihirap ng kanyang ama para lang maitaguyod silang magkapatid.

“‘Yung hirap. Nararamdaman ko ‘yung hirap na gusto niya maibigay sa amin lahat,” panimula ni Joshua.

“May nangyari dati na papasok ako sa school, nanghingi ako ng baon sa kanya. Sabi niya, kumuha lang sa wallet niya. Pero pagtingin ko sa wallet niya, P20 lang ‘yung laman. Tapos hindi ko na lang kinuha, pumasok na lang ako na walang baon,” mapapaluhang sey pa ng binata.

“Malaki na po (ang pagbabago sa buhay). Hindi natin maitatago na pinansiyal ay maluwag na, di tulad dati na hirap talaga,” ang sabi naman ni Mang Gaudencio.

Sey pa nito, “Sabi ko sa kanya (Joshua), hindi mo kailangang suklian. Gagawin ko ‘yan dahil ‘yon ang dapat.”

Samantala, matagumpay ang naganap na grand ope-ning ng dalawang sinehan sa CityMall Imus, Cavite recently kung saan naging special guests sina Joshua at Julia. Bininyagan ng blockbuster hit na “Love You To The Stars And Back” ang CityMall Ci-nema na dinaluhan din ng mga executives ng Star Cinema at mga bossing ng CityMall.

In fairness, talagang dinumog ng fans ang grand ope-ning ng CityMall Cinema kung saan nag-enjoy din sila sa pa-mini-concert ng Star Cinema at Star Music. Bukod kina Julia at Joshua nag-perform din doon sina KZ Tandingan, Kaye Cal, Michael Pangilinan, Klarisse de Guzman at Gimme5 member Joaquin Reyes.

Present naman sa ceremonial ribbon cutting ng CityMall Cinema ang Star Creatives executives na sina Malou Santos at direk Olivia Lamasan kasama si Edgar “Injap” Sia, president ng Double Dragon Properties Inc. at CityMall Commercial Centers Inc. president Ferdinand Sia at ilang opisyal mula sa local government ng Imus, Cavite.

Napuno agad ng mga Caviteño ang dalawang sinehan ng CityMall na super excited nang mapanood ang “Love You To The Stars And Back” ng tambalang JoshLia na patuloy na pinipilahan ngayon ng madlang pipol.

Ito’y sa direksyon ni Antoinette Jadaone mula sa Star Cinema kung saan kasama rin sina Carmina Villaroel, Ariel Rivera at Maricar Reyes.