Tambalang Kim-Xian tsugi na

MARAMI ang nagtatanong sa amin kung totoo bang binuwag na ang loveteam nina Kim Chiu at Xian Lim? Wala na kasing balita sa kanilang dalawa together – kanya-kanya na sila ngayon.

Kim is busy and looks happy working with ex-loveteam cum ex-boyfriend Gerald Anderson sa isang ABS-CBN series while Xian is busy with social media kasi wala itong masyadong projects sa Dos. Ang latest niyang project ay yung episode niya sa Maalaala Mo Kaya last Saturday night if I’m not mistaken.

“Dyusko naman, halata naman kasing sobrang ginamit lang ni Xian si Kim para makilala at mapag-usapan sa showbiz. Di ba’t noon pa nabukong sweet lang sila pag may kaharap na camera pero pag sila-sila na lang ay halos di sila magpansinan? Yung mga drama nilang parega-regalo sa isa’t isa ay parang scripted lang naman.

“May kakaibang ugali raw si Xian na hindi feel ni Kim. Yung parang supladong-suplada na hindi mo mawari. Yung maraming kaartehan at ewan. Napakahirap i-decipher. Ha-hahaha! May sariling mundo yata itong si Xian kaya di ma-take ni Kim nang buong-puso. Kaya ang ending, mas ini-enjoy ni Kim ang moment niya without Xian. Parang nakamit niya ang tunay na kalayaan at demokrasya sa buhay! Ha-hahaha!” sabi ng isang malditang reporter na katsikahan namin the other day.

Grabe naman kayo kay Xian. Para namang napakasama niya para apihin ninyo.

“Wala naman akong sinasabing masabi ang ugali niya. Ang sinasabi ko lang, may sarili siyang mundo. Ganoon naman ang mga artists, di ba? May mood swings kung minsan kaya napagkakamalang mga suplado. Ganoon lang talaga, alam n’yo naman sa showbiz, gamitan lang pag may pagkakataon.

“Iyon nga lang, hindi nag-work siguro kaya kailangan nang buwagin nang pasimple. Idinaan sa pagseserye ni Kim without Xian, para di mabigla ang fans nila. It worked for Kim and left Xian in limbo,” dagdag pa ng kausap naming writer.

Well, ayaw mo talagang tumigil ha. Sige ka, pag nakasalubong mo si Xian di ka niya papansinin. Baka tarayan ka pa. Ha-hahaha!

q q q

Speaking of Kimmy (Kim Chiu), na-miss namin ang batang ito. Actually, magiliw naman siya kapag nakakasalubong ko. Minsan ay nagkasabay kami sa airport ng batang iyan, nagulat ako nang lapitan niya ako at nagbeso at tinanong kung saan ako tutungo.

After exchanging some pleasantries, we headed to our respected airline counters to fix or flights. That’s how sweet this young girl is kaya love namin siya. She will always have a soft spot in our hearts.

Minsan naman, during our The Buzz days, I was assigned to interview Kim in one of the events ng isang product na ini-endorse niya. My executive producer has a special request that time na kailangang itanong ko kay Kim ang isang certain issue on her and was blocked by her handler nang simulan kung tanungin. Kim was about to answer the issue pero hinarang ng handler niya and I resisted.

Pinagsabihan ko ang handler niya na siya na lang kaya ang pumalit sa puwesto ko. Kasi di maganda that time ang asta niya, yung walang pasintabi at basta na lang parang pinandilatan kami na di raw puwedeng itanong iyon. What I did was stopped the interview and left.

Pero obviously nahiya rin si Kim sa amin. Mabait na bata kasi eh, yung handler niya lang that time ang medyo nagmamaldita. Yung akala mo ay mas mahusay pa siya sa aming lahat.

Kim Chiu is a cutie. Mabait talaga ang batang iyan. She accommodates people as much as she can. Kahit pagod na iyan ay nakukuha pa niyang magpakodak sa fans. Kaya kita niyo naman, wala kang masyadong marinig na isyu na nagsuplada siya. Mas suplada pa ang handlers nila. Kaloka!

q q q

Condolence sa naulilang pamilya ng mahal nating kasamahan sa panulat at dating entertainment editor namin sa Tumbok (sister newspaper ng Bandera noon) na si Gas Gayondato.

Pumanaw na si Gas sa Subic recently dala ng isang massive stroke. Nagulat kami sa balita dahil matagal-tagal din naming di nakasama si Gas sa kahit anumang okasyon. May his soul rest in peace.