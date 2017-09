Young actor di mapigilan sa pagtoma, kailangan nang parusahan

KAILANGAN na nga sigurong paluin sa puwet ng mga nag-aalaga sa kanyang career ang guwapong young actor na ito na may katigasan ang ulo. Wala siyang pakialam sa mga ipinagbabawal sa kanya, go lang siya nang go, kaya madalas siyang napapasama at nalalagay sa alanganin.

May magkabilang tenga raw namang nakikinig ang guwapong young actor, pero hanggang du’n lang ang lahat, gagawin pa rin niya ang kanyang gusto.

Kuwento ng isa naming source, “Mukhang masisira si ____ (pangalan ng manager ng guwapong batang aktor) sa isang ‘yun! Gasgas na kasi ang dila niya sa kapapangaral sa alaga niya, pero walang nangyayari, nalulusutan pa rin siya!

“Para rin naman sa kanya ang lahat-lahat, iniingatan lang naman ng manager niya ang image niya na palaging nauupakan, pero wala siyang pakialam! Gagawin pa rin niya ang gusto niya!

“Maysa-Palos ang batang ‘yun! Ang alam ng manager niya, e, nasa bahay lang siya at nagpapahinga, pero ‘yun pala, nakatakas na naman siya! Ayun, nasa bar na naman siya, mamam nang mamam kasama ang mga barkada niya!

“E, wala namang work ang mga katropa niya, puwede silang magpaumaga sa bar sa kaiinom, paano naman siya na may maaga pang calltime para sa trabaho niya?

“Dumarating siya sa set na lulugu-lugo, hindi maganda ang timpla, dahil meron siyang hangover. Napakatigas talaga ng ulo niya, wala na talaga siyang pinakikinggan!” simulang kuwento ng aming impormante.

Ang palaging sagot ng aktor kapag kinokompronta na siya ng mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya ay gusto lang daw naman niyang i-enjoy ang kanyang kabataan.

“Mismo! ‘Yun lang ang most maligned reason niya, ‘I just want to enjoy my teenage life, this will only happen once!’ Ganu’n ang palagi niyang katwiran, dispalinghado, dahil pinababayaan na niya ang sarili niya at ang napakaganda pa naman niyang career!” madiing sabi pa ng aming source.

Nakow, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Ching Bautista Silverio at yes, Japs Gersin, go na kayo sa pagpuntirya kung sino ang guwapong bagets na ito.

Ang apelyido niya, e, hindi kulay dilaw, lalong hindi asul, hindi rin puti. Getlak n’yo na kung sino siya?