Horoscope, September 03, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Nakahanda na ang suwerte, sa susunod na mga araw malaking halaga ng salapi ang matatanggap. Sa pag-ibig, hindi dapat na maging emosyonal, gamitin ang rason upang lumigaya. Mapalad ang 5, 18, 23, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim.” Silver at lilac ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kung sumablay ang diskarte, walang masama kundi magbago ng istilo ng pagpapayaman. Sa pag-ibig, humingi ng sorry sa kasuyo upang muling uminit ang relasyon. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yaksha-Om-Umali.” Red at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Simulan ang bawat araw na puno ng pag-ibig at pagmamahal ang iyong puso. Kusang sinusuwerte ang mga Taurus sa pinansayal sa panahon sila ay “in love”. Buhayin ang pakikipag-relasyon sa isang Virgo. Mapalad ang 6, 12, 23, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om-Mandala.” Purple at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Maghinay-hinay sa anomang desisyon gagawin. Tandaang ang tagumpay sa salapi at pag-ibig ay kusa namang dumarating basta ang mahalaga mag-focus ka sa iyong layunin. Sa pag-ibig, pagpasensiyahan ang isip batang kasuyo. Mapalad ang 5, 19, 28, 37, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Violet at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ilabas ang sariling opinyon! Kung hindi ka kikibo, paano maitatama ang mali? Sa pag-ibig, kung hindi mo sasabihin sa iyong kasuyo ang iyong “erogenous zone” paano niya malalaman ang iyong kiliti? Mapalad ang 2, 16, 27, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Om-Nama.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Apoy ang magbibigay ng suwerte! Tuwing gabi ipagdasal ang pagyaman, habang nakasindi ang dilaw na kandila sa altar. Sa pag-ibig, ang underwear na dilaw ang lalo pang magpapalakas ng iyong sex appeal. Mapalad ang 1, 19, 27, 35, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Bukod sa yellow buenas ang orange.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kumilos ka lang ng kumilos — sobrang layo ang iyong mararating. Ang tuloy-tuloy na pagkilos ay magbubunga ng limpak-limpak na salapi. Sa pag-ibig, wag makuntento sa pangarap, upang lumigaya ipatupad ang iyong balak. Mapalad ang 5, 14, 23, 31, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Silver at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Pag-ibig sa pamilya ang magdadala ng magandang kapalaran at ligaya. Panatiliin ang pagiging tapat sa kasuyo. Iwasan ang immoral na relasyon at makikita mo kusang dadami ang iyong pera. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Bodhana-Om.” Violet at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sasama na naman ang loob mo dahil sa mga pagkakamali ng mga mahal sa buhay. Ganoon pa man, hindi nila mapipigil ang paparating mong malalaking suwerte sa pag-ibig at sa aspetong pang-pinansyal. Ipagdasal mo silang mag-bagong buhay. Mapalad ang 1, 17, 28, 31, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Agapay ang init ng araw sa paglago ng butil ng palay, ganoon din ang iyong kapalaran, habang umiinit ang panahon, unti-unti ng makakaahon sa problema. May biglang malaking halaga ng salapi na matatanggap buhat sa kasuyong nasa ibang bansa. Mapalad ang 6, 15, 27, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang magbago ang kapalaran, magbakasyon muna sa sinilangang bayan. Habang nasa sasakyan magagandang ideya ang mabubuo. Sa pinansyal, pagpasok ng “ber months” ngayon na iyon, kusa ng dadami ang iyong pera. Mapalad ang 5, 9, 25, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gatah-Om-Krisna.” Green at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Walang katulad ang iyong ganda, kaya wala ring katulad ang pagdating ng magandang kapalaran sa pag-ibig at pagkakaperahan. Ang kailangan lang lagi kang magsuot ng kulay na red. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He Vau-Weh.” Bukod sa red ang yellow ay buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag matakot kumilos, pagkakataon mo na ngayong umunlad. Bago ang hangal na relasyon unahin munang asikasuhin ang mga bagay na pagkakaperahan. Sa ganyang paraan mas madali kang yayaman. Mapalad ang 6, 12, 23, 33, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om.” Green at purple ang buenas.

