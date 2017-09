May asawa na ang karelasyon By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Judith ng Binakayan, Kawit, Cavite

Dear Sir Greenfield,

May ka-relasyon ako sa ngayon na nakilala ko sa social media, nagkita at nag-date kami. Noong araw ding iyon nagka-inloveban na agad kami kaya nauwi sa pagtatalik ang aming pagde-date. Simula noon naging kami na at dumalas na ng dumalas ang aming pagde-date, hanggang isang araw ay may pinagtapat siya sa akin may asawa na pala siya. Nagalit ako sa kanya, sinampal ko siya at pinagsabihin ng masasakit na salita. Hindi naman siya nagalit at humingi siya ng tawad. Paglipas ng ilang araw, na miss ko siya kaya tinext ko siya at muling nabuo ang aming relasyon. Sa ngayon magulo pa rin ang isip ko at kapag nag-iisa ko hindi ko maiwasang hindi itanong sa aking sarili kung bakit nagkagusto at nagmahal ako ng isang lalaking may asawa na? Ang gusto ko lang malaman ay kung talaga bang siya na ang nakatakda na makasama ko habang buhay kahit siya ay may asawa na, sabi nya kasi sa akin noong huling usap namin ay ihahanap niya daw ako ng apartment para lagi na kaming magkasama. October 29, 1990 ang birthday ko.

Umaasa,

Judith ng Cavite

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Nabiyak at magulo ang unang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Ibig sabihin, ito na mismo ang kasalukuyang nangyayari sa buhay mo. Kumplikado talaga ang unang pag-iibig, pero dahil ito ay “nabiyak”, hindi rin naman gaanong magtatagal ang inyong relaon ng lalaking may asawa na sa halip ang ikalawang Marriage Line (arrow 2.) ang nagsasabing, sa ikalawang pag-ibig at pakikipag-relayson sa isang lalaking binata na may zodiac sign na Cancer, habang buhay ka ng makakatagpo ng kapanatagan at ligaya.

Cartomancy:

Queen of Clubs, King of Spades at Jack of Clubs ang lumabas (Illustration 1.), ang mga baraha ang nagsasabing bagamat kumplikado ang buhay mo sa ngayon, dahil nga may ka-relasyon kang may asawa na, lilipas ang isa o dalawang taon pa, magkakahiwalay din kayo upang sa ikalawang pag-ibig, hatid ng isang lalaking kasing edad mo rin, makakaranas ka na ng isang maayos at pang habang buhay na pamilya.

Itutuloy…

