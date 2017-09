Kilalang female star pumayag maging dyowa ng politiko kapalit ng milyones By Cristy Fermin Bandera

MATINDI ang pangangailangan nu’n ng isang magandang aktres. Maliit pa ang kanyang kinikita, hindi pa siya masyadong nginingitian ng kapalaran, kaya nakipagkilala siya sa kuwento ng kapit sa patalim. Hindi niya naman ibinenta ang kanyang sarili, ang pangalan lang niya, pumasok siya sa isang kasunduan na kunwari ay magkarelasyon sila ng isang pulitikong nangangailangan ng ingay ang pangalan. Milyon ang halaga ng transaksiyon, madatung ang may kabataan pang pulitiko, wala siyang ibang gagawin kundi ang sumama-sama sa mga pag-iikot nito sa isang siyudad. Kuwento ng aming source, “Kumagat siya sa offer na milyon. Napakalaking pera nga naman nu’n sa isang tulad niya na wala pa namang mga projects nu’n kahit pa kilalang-kilala na siya. “E, ang ganda-ganda niya, nagpanggap siyang karelasyon ng pulitikong bagito, kahit saan sila magpunta ay kailangang mag-sweet-sweet-an siya sa guy. Pumutok ang balita, pinag-usapan ang bagitong pulitiko, kumita naman si ____ (pangalan ng magandang aktres),” simulang kuwento ng aming impormante. Pero hindi masaya ang babaeng personalidad sa kanyang mga ginagawa, kilala niya kasi ang tunay na karelasyon ng pulitiko, sumasama rin ito sa kanilang kampanya pero nagpapanggap namang tagasuporta lang ng pulitiko. “Sorry siya nang sorry nu’n sa girlfriend ng politician, kasi nga, alam niya ang totoo. Nagtutulungan lang daw naman sila ng guy, paliwanag niya sa girl. “Pero natalo ang politician sa kabila ng pagli-link sa kanya, olat na olat, hindi niya kinayang ipanalo ang boyfriend kuno niya. Talagang kumapit siya sa patalim nu’n nang dahil lang sa malaking halaga. “Buti naman at nakatagpo na siya ng lalaking pakakasalan talaga siya, paninindigan ang relasyon nila, hindi basta drawing lang na tulad nu’ng sa pulitiko. “Naku naman, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio, kilalang-kilala n’yo kung sino ang magandang babaeng ito. It’s showtime!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.