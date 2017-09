Xian gaganap na macho dancer at adik sa ‘MMK’ By Ervin Santiago Bandera

Ibang-ibang Xian Lim ang mapapanood ngayong gabi sa Maalaala Mo Kaya sa ABS-CBN hosted by Charo Santos. Gagampanan ni Xian ang karakter ni Randy na napariwara ang buhay dahil sa paggamit ng ilegal na droga. Nagsimulang magbisyo si Randy matapos iwan ng ama ang kanyang ina dahil sa ibang babae. Tumigil din siya sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Mas lalo pang nagrebelde ang binata nang malaman niyang isa lang pala siyang ampon. At para matustusan ang kanyang bisyo at para makatulong din sa kanyang pamilya, nag-macho dancer din si Randy. Ngunit dumating ang panahon na pagot na pagod na siya sa kanyang buhay kaya nagtangka siyang magpakamatay. Hanggang sa makilala niya si Mutya, isa ring drug user at pusher. Problema naman nito ang matinding insecurity dahil sa kanyang katabaan. May madidiskubre sa isa’t isa ang dalawa hanggang sa magkainlaban habang nasa “drug session.” Nagkasundo ang dalawa dahil sa kanilang mga bisyo hanggang sa mabuntis na nga si Mutya. Matanggap kaya ng pamilya ni Mutya si Randy? Mabuhay kaya sila ng normal sa kabila ng kanilang pagkalulong sa droga? May pag-asa pa kayang mabago ang takbo ng kanilang kapalaran sa gitna ng mga kinakaharap nilang mga pagsu-bok? Paano tatanggapin ng mga taong nasa kanilang paligid ang relasyong nagsimula sa pot session?

Sa direksyon ni Mae Cruz-Alviar, at sa panulat ni Benson Logronio, makakasama rin sa MMK episode na ito tonight sina Shy Carlos as Mutya, Bea Basa as Young Mutya, Nonie Buencamino bilang Gonzalo, Shamaine Buencamino as Julita, Junjun Quintana as Jocar, Marc Acueza as Joel, Lloyd Zaragosa as Gino at Tom Doromal as Benjie.

