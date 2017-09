Horoscope, September 02, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Gaano man karami ang dumating na biyaya dapat magpasalamat upang lalo pang madoble ang mga pagpapala. Sa pag-ibig, magpasalamat sa kasuyo, sa pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo. Mamayang gabi, i-kiss mo siya sa lips. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Yophiel.” Green at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Palaguin nang palaguin ang kabuhayan, upang mapamanahan ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, wag gaanong magtiwala sa isang Scorpio. Mapalad ang 3, 12, 27, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Gayatri-Om.” Blue at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ngayong unti-unti nang nakakabayad sa mga pagkakautang wag nang mangutang muli kung hindi naman kayang bayaran. Simulan na ang negos-yong may kaugnayan sa pagkain. Sa pag-ibig, sundin ang suhestyon ng kasuyo upang mas madali kayong umasenso. Mapalad ang 7, 18, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Aum” Lilac at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — “Another extra mile” ang susi upang ikaw ay yumaman. Wag masiyahan sa isang gawaing natapos na, magsimula uli ng bago. Sa pag-ibig, hindi naman kailangang doblehin ang kasuyo, isa-isa lang upang habambuhay na lumigaya. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Regama-Om.” Blue at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Agapay buhat sa iba ang magbibigay ng suwerte at ligaya! Sa pinansyal, kailangan mo ang tulong ng isang Capricorn. Sa pag-ibig, sa isang Scorpio masusumpungan ang tunay na ligaya. Mapalad ang 4, 13, 24, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Om.” White at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Huwag hanapin ang ligaya sa mga bagay na materyal. Sa halip na salapi ang ipunin, mag-ipon ng mabuting gawa at pag-ibig sa kapwa. Habang gumagawa ng mabuti, wala ng luhang papatak, ang iyong paligid ay mala-himalang magiging puro kaligayahan na. Mapalad ang 1, 7, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Gold at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi ka tatanda kung palagi kang masaya. Ngitian ang mga kausap upang dumami ang benta. Sa pag-ibig, higit na sasarap ang romansa kung hahaluan ng harutan – kilitiin ng halik ang minamahal. Mapalad ang 4, 16, 22, 31, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Krato-Aum-Joviyo.” Gray at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Upang hindi masira ang future ng inyong pa-milya iwasan ang isang hangal na pag-ibig na nagtatangkang bumihag sa iyo. Manatiling tapat sa kasuyong Aquarius upang lalo pang umunlad ang buhay at sumagana. Mapalad ang 3, 17, 26, 34, 42 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Kastha-Aum-Raga.” Purple at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Walang maibibigay na pag-unlad ang araw ng bukas! Gawin na ang lahat ng gusto mong gawin ngayon. Puntahan na ngayon ang kasuyo, ngayon mo na rin ipadama sa kanya ang init ng iyong pagmamahal. Mapalad ang 7, 16, 25, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Red at blue ang buenas

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Masusulusyunan ang mga suliranin kung mabilis na pagpapasya ang gagawin. May oportsunidad na darating sa pangingibang bansa – sunggaban agad. Sa pag-ibig, naghahanap ang kasuyo, lambingin mo siya. Mapalad ang 5, 9, 26, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag pakinggan ang sulsol ng iba! Sariling diskarte uunlad at yayaman ka. Sa pag-ibig, kung ano ang tinitibok ng puso, yon ang sundin mo. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Om-Vid-Hunan-Vid-Om.” Green at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kahit anong problema ang dumating, isang kaibigang Virgo ang maaasahan. Sa pinansyal, isang Leo ang muling mangungutang. Pahiramin mo na siya, kaawaawa naman. Mapalad ang 1, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Om”. Orange at gold ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pamumulitika at paglabas-labas ng lipunan, malaking halaga ng salapi ang matatangap. Sa pag-ibig, higit na nakapagbibigay ng inner peace ang pagtulong sa mga nangangailangan kaysa sa sobrang pagpapayaman! Mapalad ang 1, 9, 17, 26, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mira-Om-Miraculum.” Black at green ang buenas.

