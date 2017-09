Pinipigil na ng misis na mag-pulis (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Mac ng Metro Manila

Problema:

1. Ako po ay isang pulis na nakadestino sa Metro Manila. Pero huwag na lang po ninnyong banggitin ang saktong lugar ko. Sa kasalukuyan ay okey na ang aking suweldo, kaya lang sabi ng misis ko at mga anak ko ay mag-retiro na raw ako kasi delikado raw ang buhay ng mga pulis sa ngayon.

Kaya sa kasalukuyan, kahit wala pa ako sa retirement age ay balak ko nang mag-resign sa aking trabaho. Gusto ko pa kasing humaba ang buhay ko kaya balak kong lumipat ng ibang trabaho o kaya’y magnegosyo.

2. May konti pa naman kaming ipon ng misis ko at siya ang nag-e-encourage sa akin na magnegosyo na lang daw po kami. Ano po bang negosyo o ibang career ang maaari kong pasukan na magiging maunlad pa rin ang buhay ng aming pamilya?

Umaasa,

Mac,

Metro Manila

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Capricorn ang nagsasabing kapag nag-resign ka na, bumili ka ng isang farm at doon maaari kang maghayupan at maghalaman. Puwede ring magbukas kayo ng tindahan ng bigas at iba pang butil o basic needs ng mga tao. Sa nasabing negosyo kayo uunlad at yayaman.

Numerology:

Ang birth date mong 17 ay nagsasabing kung magnenegosyo ka ng may kaugnayan sa farming at agriculture kumuha ka ng tauhang isinilang sa petsang 5, 14, at 23. Sila ang mga katulong o tauhan na magpapalago ng inyon negosyo at ng inyong kabuhayan.

Luscher Color Test:

Gumamit ka ng kulay na berde at pula, bilang opisyal na kulay ng iyong negosyo upang mas mabilis na lumago ang kabuhayan at upang lalo ka pang yumaman.

Huling payo at paalala:

Mac, tama ang mungkahi ng iyong misis at ng iyong mga anak, kung sa palagay mo ay nanganganib ang iyong buhay, hindi masamang mag-iba ng career o mag-iba ng linya ng pagkaka-kitaan. Tunay ngang sa pagnenegosyo ng mga kalakal na nabanggit na sa itaas, tiyak ang magaganap, kung magsisimula ka ngayong taong ito ng 2017 o sa susunod na taon, walang duda, paglipas ng mga lima o pitong taon pa, sa taong 2023 o kaya ay 2025 sa edad mong 47 pataas o bago ka tumuntong ng edad 50, maunlad na maunlad at malagong-malago na ang inyong negosyo hanggang sa tuluyan nang yumaman ang inyong pamilya.

