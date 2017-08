Horoscope, September 01, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa unang araw na ito ng buwan ay maraming suwerte ang darating, huwag itong sayangin! Upang lalo pang umunlad, ituon ang isipan sa iisang gawain lamang. Sa pag-ibig, walang mabuting idudulot ang pabago-bago ng isip – puso ang pairalin! Mapalad ang 1, 9, 24, 34, 48 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agara-Aum-Sandhapa.” Yellow at silver ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ber months na, panatiliin ang pakikipagrelasyon sa isang Sagittarius. Mahirap mawalan ng minamahal kapag ganitong malapit na ang Pasko. Sa pinansyal, ngayon pa lang ay paghandaan na ang kapaskuhan at unti-unti nang mag-ipon ng mga pang-regalo. Mapalad ang 6, 18, 27, 34, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Kastha-Aum-Raga.” Violet at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Wag masyadong abusuhin ang katawan. Aanhin mo ang maraming salapi kung magkakasakit ka naman? Sa pag-ibig, mas magiging masigla ang aksyon kung bago magniig ay hihigop muna ng mainit na sabaw. Mapalad ang 6, 17, 28, 34, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Om-Nama.” Blue at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Alalahanin mong malungkot ang Pasko kapag kapos ang pera! Ngayon pa lang ay unti-unti ka nang mag-ipon. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano n’yo na ng iyong kasuyo ang isang simple, pero masayang pagdiriwang ng kapaskuhan. Mapalad ang 6, 15, 25, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mimu-Om.” Green at purple ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ang ugaling masyadong malihim ay hindi makapagdudulot ng ligaya. Ilantad ang tunay na sarili upang lalo kang mapamahal sa kanya. Sa pinansyal, sa buwang ito ng Setyembre ay unti-unti ka nang makababayad sa mga pagkakautang. Mapalad ang 2, 7, 27, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi masosolusyunan ang problema sa pamamagitan ng sisihan. Ikaw na ang umako sa pagkakamali ng iba. Sa pag-ibig, hayaan mong magreklamo ang kasuyo, wala naman siyang magagawa sa gusto mo. Mapalad ang 4, 17, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum.” Yellow at green ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Maglinis ng mga abubot upang umaliwalas ang paligid. Kapag maraming kalat, maaantala ang dating ng suwerte. Sa malinis at aliwalas na kapaligiran nananahan ang magandang kapalaran. Sa pag-ibig, wag nang katulungin ang kasuyo sa paglilinis, lalo lang magugulo ang inyong mga gamit – pabilin na lang siya ng meryenda! Mapalad ang 4, 8, 32, 42, 27 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna.” Silver at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Pera na naman ang problema! Hindi dapat mabahala, bukas lang darating na ang malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, magpasalamat sa kasuyong galante. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 40 at 46. “Aum-Gayatri-Om.” Lilac at old rose ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Isang kaibigan ang mangangilangan ng tulong! Siya ang kaibigang hindi marunong magbayad ng utang. Hindi masama kung pagtataguan mo muna siya. Sa pag-ibig, wag ipautang ang salapi na ibinibigay ng kasuyo upang hindi ka niya masisi. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Yophiel.” Orange at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pag-ibig, sa sandaling nawasak ang pamilya, sa bandang huli ikaw rin ang masasaktan. Kaya nga mas mabuting makuntento sa kasalukuyan, kaysa maghanap pa ng kung ano-anong luho na hindi naman kayang ibigay ng kasuyo. Mapalad ang 7, 18, 29, 32, 37 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Niva-Om-Araanam.” Blue at beige ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — May makakasangga ka na sa malaking gastusing kinakaharap. Isang uto-utong Cancer ang mag-aabot sa iyo ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sabihin sa kasuyong; “Magtipid-tipid ka naman upang umunlad ang ating kabuhayan!” Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Nahmeh-Aum.” Green at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Dahil sa pagiging malapit sa mga nakakataas ay marami tuloy na naiingit sa iyo. Hindi nila alam, likas ka lang na friendly. Ituloy ang pagsipsip kay boss upang madagdagan ang bonus sa nalalapit na kapaskuhan. Sa pag-ibig, maganda ang iyong ngiti kaya marami ka na namang mabobola. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mandala-Ketu-Om.” Red at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — May kakaharapin na namang malaking suliraning may kaugnayan sa salapi. Dating gawi at dating solusyon ang muling sisilid sa isipan: “Sino kaya ang mauutangan?” Sa pag-ibig, obligahin ang kasuyo na magbigay ng saktong budget tuwing akinse at katapusan. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Puranas-Manu-Om.” Green at white ang buenas.