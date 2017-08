Teejay Marquez instant superstar sa Indonesia dahil sa viral video By Jun Nardo Bandera

NAKATIKIM ng superstar status ang aktor, dancer, host, endorser na si Teejay Marquez sa Indonesia nang mapansin ang talent niya ng isang agency dahil sa ginawa niyang dance video (Twerk It Like Miley) last year. Naging instant celebrity siya roon at naging modelo, nakalabas sa TV at nakagawa ng pelikula tungkol sa dubsmash. Isa sa dahilan ‘yon upang mapansin siya ng mag-inang Lily at Roselle Monteverde para papirmahin siya ng movie contract. “Hindi ko ma-explain ang pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog kagabi. Ang aga kong nag-prepare. Isa ito sa pinaka-espesyal na araw na pangyayari sa buhay ko sa show business. Kaya nagpapasalamat ako sa Regal,” pahayag ni Teejay. Ayon sa manager niyang si Arnold Vegafria, bukod sa pelikulang gagawin ni Teejay sa Regal, plano ring makipag-collaborate ng Regal sa film companies sa Indonesia upang gumawa ng movie at magdala ng Indonesian artists sa bansa. First time lumabas ng bansa ni Teejay dahil sa offer sa Indonesia, “After two days ko roon, sunud-sunod ang paglabas sa talk shows, gumawa agad ako ng TV series kaya hindi ko naranasan ma-reject sa auditions. Nagulat lang ako dahil naramdaman ko doon ‘yung pagod sa trabaho na inaasam-asam ko dito sa Pilipinas,” payahag pa niya. Nag-aral siya ng Bahasa ng isang buwan kaya isinalang na siya sa shooting ng movie. Pero naniniwala pa rin si Teejay na maaabot niya ang pangarap na kasikatan sa ating bansa dahil ‘yon talaga ang pangarap niya. “Blessing para sa akin ‘yung nangyari sa Indonesia,” sey ni Teejay. Dahil sa kinita niya roon, nakapagpagawa na siya ng sarili niyang bahay.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.