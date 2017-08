Louise markado ang mga eksena sa ‘Ang Probinsyano’ By Cristy Fermin Bandera

NAGMAMARKA ang presensiya ni Louise delos Reyes sa seryeng Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. Mula sa GMA 7 ay nasa ABS-CBN na ngayon ang dalaga, walang masyadong ingay ang kanyang paglipat, bigla na lang siyang nakitang nakasalang na sa seryeng sinusubaybayan ng buong bayan. Miyembro siya ng SAF na pagkatapos ng pakikipag-engkuwentro sa Pulang Araw ay bihag na ngayon ng grupo. si Ejay Falcon ang palagi niyang kaeksena, pinagpipistahan siya ng mga kalalakihan, pasimuno sa mga ito si Jhong Hilario na napakahusay umarte. Maganda na ay may ibubuga pa sa pag-arte si Louise, ilang serye na rin naman kasi ang pinagbidahan niya sa GMA 7, nasubaybayan namin nu’n ang Alakdana kung saan din namin unang napanood ang sikat na sikat na ngayong si Alden Richards. Mahal ng mga camera si Louise, kahit sa mga eksenang putikan ang mukha at katawan niya ay maganda pa rin ang kanyang rehistro, sana’y magtagal ang ginagampanan niyang papel sa Ang Probinsyano. Karagdagan sa rolyo ng mga artista ng Dos si Louise delos Reyes, kaya niyang gampanan ang kahit anong klase ng papel, hindi na nakapagtataka kung isang araw ay bumida na rin siya sa mga serye ng nertwork.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.