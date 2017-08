Horoscope, August 31, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Lingid sa iyong kaalaman maraming humahanga sa iyo. Sa mga kaibigan manggagaling ang malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, pinagnanasaan ka ng isang payat na kayumanggi ang kulay ng balat. Mapalad ang 4, 7, 15, 26, 36, at 45, Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhar-Masya-Om.” Green at gold ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Matutuklasan mo ang pagkakaiba ng mga bigo at tagumpay. Ang mga bigo ay kuntento na, habang ang mga tagumpay ay patuloy na nanghahangad. Tularan mo ang huli, anoman ang mapasayo kailangang doblehin at paramihin mo pa ito. Mapalad ang 1, 18, 27, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Susuwertehin ka kung hahawiin ang buhok na nakalugay sa harapan ng iyong noo. Kailangang mailantad ang buong hugis ng iyong mukha upang mas madaling maakit ang magandang kapalaran sa pag-ibig at pagkakaperahan. Mapalad ang 6, 9, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum” Pink at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung ano ang nagagawa nila, isipin mong kaya mo ring gawin. Kung sila ay yumaman, yayaman ka rin. Kung sila ay may maligayang pamilya, magagawa mo rin. Tiwala lang sa sarili ang dapat. Tuwing gabi hanggang sa makatulugan bigkasin ang mahiwagang mantra: “Kaya ko ‘to, yayaman din ako.” Mapalad ang 7, 18, 29, 32, 37 at 46. Blue at beige ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mawawala ang pangamba kung lagi magsasama sa isang Capricorn at Scorpio. Sa pag-ibig isang Scorpio ang magpapaligaya sayo. Sa pinansyal, isang Capricorn ang magbibigay sa iyo ng suwerte. Mapalad ang 8, 15, 26, 34, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Veda-Aum-Puranha.” Green at orange ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mapapawi ang mga suliranin habang patuloy sa pagsikat ang araw. Sa pag-ibig, muling iinit ang pakikipag-relasyon sa isang Aries. Sa pinansyal, makakatagpo ka ng solusyon sa matagal mo ng problema habang nagbibilad sa sikat ng araw bukas ng umaga. Mapalad ang 4, 8, 32, 42, 27 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna.” Orange at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — May mang-aabala na naman. Tatawagin ka sa isang pagtitipong political. Puwede kang sumama, dahil sa nasabing meeting maaari kang magkapera. Sa pag-ibig, sa iyong pagbabalik, uwian ang kasuyo ng pansit canton. Mapalad ang 7, 14, 25, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mamu-Om.” Green at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag maliitin ang iyong sariling kakayahan. Sa pag-ibig, ipakita mong mas mahusay kang magpaligaya kaysa sa iba. Sa pinansyal, hindi sapat ang maliit na bayad, maningil ka ng mas malaki upang mas madali kang yumaman. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Blue at gray ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kung hindi ka makautang sa mga akala mo’y totoong kaibigan, mas mainam pang pagkasyahin mo na lang ang iyong budget. Kailangan mong magtipid upang hindi ka na uli mag mukhang kaawa-awa. Mapalad ang 3, 8, 18, 27, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vivit-Qui-Benit.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mararamdaman mong minamaliit ka na naman ng mga kasamahan mong ubod ng yabang. Pagpasensyahan mo na sila, darating ang araw aangat ka rin, mapapahiya ang lahat ng sa iyo ay nang-aapi. Mapalad ang 6, 15, 27, 33, 42 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Red at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag masyadong tumutok sa trabaho, i-enjoy mo naman ang buhay. Gawin ang isang bagay na matagal mo ng binabalak gawin na alam mong magpapaligaya sa iyo. Tandaang mong “ang lahat ay lilipas din.” Mapalad ang 8, 17, 26, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong manrta: “Babanam-Ke-Balam.” White at violet ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan, panahon na ngayon upang mag move on. Bagong ka-relasyon ang dapat. Sa negosyo, bagong kalakal ang dapat simulan, upang mas mabilis kang umunlad at yumaman. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Nahmeh-Aum.” Green at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Isang matandang babae na mahaba ang buhok ang dapat tulungan. Kapag nagawa mo yan, magugulat ka, kahit hindi mo gusto, susuwertehin ka sa lahat ng bagay lalo na sa pag-ibig at pagkakaperahan. Mapalad ang 7, 9, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Deva-Om.” Yellow at red ang buenas.

